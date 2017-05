BERK Immobilien ist TOP-Makler 2017

(fair-NEWS) Aschaffenburg. Im März 2017 bekam die Firma BERK Immobilien aus Aschaffenburg die begehrte FOCUS-Auszeichnung ausgestellt, welche belegt, dass BERK Immobilien zu den empfehlenswertesten TOP-Maklern in Deutschland gehört. Mit dieser Auszeichnung wurden in ganz Deutschland nur 1000 und in Aschaffenburg direkt sogar nur 3 Maklerbüros bedacht, welche im FOCUS Spezial Immobilienatlas 2017 eingesehen werden können. Die Auswahl des Magazins beruhte dabei auf Kollegenempfehlungen sowohl von ImmobilienScout24 als auch durch die Regionalverbände des IVD Deutschland. Bei der Umfrage der Statista GmbH 2016 konnten rund 14.000 Makler ihre Kollegen für diverse Regionen empfehlen, Eigenempfehlungen wurden dabei selbstverständlich nicht gewertet. „Wir konnten in den letzten Jahren erfolgreich nach Seligenstadt und Miltenberg expandieren und so unser Geschäft im Rhein-Main-Gebiet weitreichend etablieren. Wir sind stolz, dass unsere Arbeit sowohl von Kunden als auch Kollegen geschätzt wird.“, freut sich der Leiter des Unternehmens – Herr Berk – über die Auszeichnung. Bei der Erstellung der FOCUS-Liste ging zusätzlich die Premium-Partnerschaft bei Immobilienscout24 in die Bewertung mit ein, welche BERK Immobilien besitzt. Voraussetzung für dieses Siegel sind einige verpflichtende Kriterien, wie bspw. mindestens 3,4 von 5 Sternen als Durchschnitt der Kundenbewertungen zu erzielen.



Seit 2007 vermittelt das Maklerbüro Immobilien sowohl an private als auch gewerbliche Interessenten, überwiegend in der Region um Aschaffenburg. Als individuellen Vorteil für seine Kunden, sieht Herr Berk die starke Vernetzung in den jeweiligen Regionen mit Behörden, Dienstleistern und den Menschen vor Ort, welche ihm ganz besonders wichtig ist. „Um unseren Kunden stets die höchste Qualität garantieren zu können, durchlaufen alle Makler zunächst eine hauseigene Schulung, welche sie umfassend auf die Tätigkeit vorbereitet. Außerdem vergeben wir ein Serviceversprechen, das jedem Kunden unsere hochwertige Arbeit zertifiziert.“, berichtet Herr Berk stolz.