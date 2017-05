Spannende Geschichten für Kinder

(fair-NEWS)

Geheimnis im MoorDie Geschwister Lynn und Marius machen wie jedes Jahr mit ihren Eltern Urlaub am Steinhuder Meer. Dort treffen sie auch ihre Freunde Emma und Felix. Gemeinsam radeln die vier Kinder am See entlang, gehen schwimmen oder machen Picknick im Moor. Eines Tages kommen sie einer jugendlichen Diebesbande auf die Schliche. Als sie selbst bestohlen werden, nehmen sie die Verfolgung auf und geraten in große Gefahr.Geheimnis im Moor ist eine spannende Abenteuergeschichte für Mädchen und Jungen von 7 bis 10 Jahren.Taschenbuch: 156 SeitenVerlag: Books on Demand; Auflage: 1 (5. Mai 2014)Sprache: DeutschISBN-10: 3735791999ISBN-13: 978-3735791993Vom Hersteller empfohlenes Alter: 8 - 12 JahreAuch als E-Book erhältlich!Das verlorene LandVor langer Zeit in einer anderen Welt leben die Völker des Rubinsterns und des Zaubermondes in Frieden und Harmonie miteinander. Krieg kennen sie seit Jahrhunderten nicht mehr.Doch eines Tages werden ihre Dörfer von dem diabolischen Tyrann Cyprian, dem Herrscher vom Volk des Eises, überfallen. Cyprian will sich zum Beherrscher der Welt aufschwingen. Die friedlichen Völker können sich gegen ihn und seine Armee nicht wehren und werden unterjocht. Aber der Wunsch nach Freiheit weckte auch den Kampfgeist.Eine alte Legende erzählt von einem Ort, den böse Mächte nicht besetzen können – dem Garten der Freiheit.Eine kleine Gruppe Jugendlicher macht sich auf den Weg, diesen Ort zu finden - der junge Erfinder Salokin und seine Schwester, die Malerin Aidil - Nevet, der davon träumt, die Welt zu bereisen - der sechzehnjährige Bauarbeiter Marbod und die junge Heilerin Heloise.Auf ihrer Reise finden sie andere, die sich ihnen anschließen.Für die unterdrückten Völker werden sie zur Armee der Hoffnung.Doch der Weg ist gefährlich und Cyprian lässt sie verfolgen, denn auf ihm lastet ein Fluch.Das verlorene Land ist eine spannende Geschichte für Kinder ab 10 Jahren.Taschenbuch: 248 SeitenVerlag: Books on Demand; Auflage: 1 (9. Juli 2013)Sprache: DeutschISBN-10: 3732246299ISBN-13: 978-3732246298Vom Hersteller empfohlenes Alter: 8 - 12 JahreAuch als E-Book erhältlich!Autorin: Rotraud Falke-Held



Bildinformation: Britta Kummer