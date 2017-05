Samicap setzt auf Franchise

Pressemitteilung von thb-marketing

Samicap, das Unternehmen mit dem einzigartigen Gerät für das Fußballtraining, expandiert – und zwar weltweit. Der CEO von Samicap, Ozan Capan, setzt deshalb jetzt auf ein neues Franchise-Konzept.

(fair-NEWS) Die Samicap International Innovations Group wächst weiter und ist inzwischen in vielen Ländern der Welt bekannt. Das Hauptprodukt des Unternehmens – ein innovatives Sportgerät für effektives Fußballtraining – kann unter anderem für Torschüsse, Dribblings, Ausdauer und Balltechnik genutzt werden. Trainings sind allein und im Team möglich. Samicap ist zwei Jahre nach der Einführung bereits ein fester Begriff bei Amateuren und Profis. Mit Partnern im Ausland soll das Gerät jetzt einen noch weiteren Bekanntheitsgrad erreichen. Zur Verwirklichung dieses Ziels hat sich Ozan Capan für die Etablierung eines neuen FranchiseKonzepts für Samicap entschieden.



Beim Franchising wird dem Franchise-Nehmer das Recht eingeräumt, ein bestimmtes Marketing-Konzept in wirtschaftlicher Eigenverantwortung zu nutzen. Er verkauft seine Produkte rechtlich selbstständig und profitiert dabei von dem Bekanntheitsgrad einer Marke. Dieses Absatzsystem basiert auf Partnerschaft. Es dient sowohl dem Produkt selbst als auch dem wirtschaftlichen Erfolg des einzelnen Unternehmers. Ozan Capan begründet seine Entscheidung für das neue Franchise-System mit dem Ziel, das Wachstum auch im Ausland zu beschleunigen. Gleichzeitig sollen durch die Zusammenarbeit mit geprüften Partnern Synergie-Effekte genutzt werden.



Um die einzigartige Linie des Produkts für Fußballtraining zu bewahren, wird die Seriosität eines jeden Franchisepartners nach strengen Kriterien geprüft. „Es war für mich von Anfang an klar, dass unsere Kunden bei jedem unserer Geschäftspartner denselben optimalen Service für erstklassiges Fußballtraining erhalten sollen”, betont Ozan Capan. „Deshalb werden wir mit seriösen Partnern auf der ganzen Welt die Marke Samicap ganz groß aufziehen. Wir haben keinen zeitlichen Druck und werden daher alles auch genauestens prüfen.” Experten rechnen damit, dass dieses Konzept aufgehen wird. Denn die bisherige positive Entwicklung von Samicap setzt sich derzeit unvermindert fort. Durch Franchising könnte diese Tendenz nochmals verstärkt werden.



Bildinformation: CEO Ozan Capan (rechts) mit Löwen-Legende Bernhard Winkler (links)

