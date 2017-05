Omnichannel Contact Center mit Skype for Business: Status quo und Zukunftsmusik

(fair-NEWS)

Hamburg, 22. Mai 2017 - Im kostenlosen Webinar "Einfach, verständlich und zukunftsorientiert - das Skype for Business Omnichannel Contact Center" fachsimpelt Dr. Michael Stölken, Leiter der Softwareentwicklung bei IP Dynamics, ein auf Unified-Communication-Lösungen spezialisiertes Systemhaus, mit Adil Boushib von Microsoft über den Status quo und die Zukunft des Contact Centers. Stölken und Boushib zeigen, wie die Unified-Communications-Plattform Skype for Business zum Contact Center wird. Die beiden Experten eruieren außerdem, wohin die technologische Reise geht - Stichwort: Chatbots. Anhand von Praxisbeispielen demonstrieren Stölken und Boushib , was Chatbots heute schon leisten und was sie in Zukunft leisten werden. Last but not least berichtet Raimund Gigler, Projektleiter Contact Center bei der Bayerischen Versorgungskammer, warum und wie die Behörde eine Contact-Center-Lösung auf Basis von Skype for Business implementierte.Wann: Donnerstag, 1. Juni 2017 um 14 UhrWo: http://bit.ly/skype-webcast Die Teilnahme ist kostenlos.