Midland XT70 Adventure für zuverlässige Kommunikation auf jeder Veranstaltung

Dreieich / Lütjensee, im Mai 2017 – Das neue Midland XT70 Adventure gehört zur Produktfamilie der PMR 446-Funkgeräte, die eine kostenlose Funkverbindung zwischen beliebig vielen Personen ermöglicht. Der Gesprächsaufbau erfolgt sofort, ohne eine Nummer wählen zu müssen, ohne Klingelsignale oder sonstige Wählverfahren. Alle Teilnehmer in Reichweite, die den gleichen Kanal und die gleiche Kodierung eingestellt haben, empfangen den Funkspruch und können sofort miteinander sprechen. Diese Vorteile gegenüber Handy und Smartphone spielen die Funkgeräte vor allem bei Großveranstaltungen aus, bei denen mehrere Personen über einen Funkruf kommunizieren müssen und der schnelle Austausch in der Gruppe wichtig ist. Die Kommunikation funktioniert absolut sicher und zuverlässig auf Events und Messen, auf denen der reguläre Mobilfunkempfang auch schon mal aussetzen kann. Praktische Funktionen wie Kodierungstöne für ungestörte Gespräche, Displaybeleuchtung, Freisprechfunktion oder Tastensperre machen das robuste und handliche Sprechfunkgerät darüber hinaus zum wichtigen Helfer für Organisatoren, Veranstalter sowie Sicherheitspersonal auf Großveranstaltungen wie Open Airs oder Festivals, Messen und Kongresse, Konzerten oder Sportveranstaltungen in Stadien und Hallen sowie Volksfesten. Das Midland XT70 Adventure ist ab sofort im Kofferset mit zwei Standladern sowie zwei Micro-USB-Kabeln für mobiles Laden und entsprechenden Headsets im Fachhandel zum UVP von 129,90 Euro erhältlich.Gerade auf Großveranstaltungen ist für die Organisatoren, Mitarbeiter und das Sicherheitspersonal der Austausch von Informationen für schnelle Abstimmungen sehr wichtig. Mit dem neuen Sprechfunkgerät Midland XT70 Adventure wird jetzt ein robustes und handliches Sprechfunkgerät mit einer langen Betriebslaufzeit von ca. 18 Stunden vorgestellt, das eine zuverlässige und sichere Kommunikation ermöglicht. Hilfreich sind die Walkie-Talkies zudem, da dank schneller Abstimmung per Funk überflüssige Wege vor Ort entfallen und das Personal effektiver auf dem gesamten Veranstaltungsgelände eingesetzt werden kann. Die Teilnehmer in Reichweite, die den gleichen Kanal und die gleiche Kodierung eingestellt haben, empfangen den Funkspruch und können sofort miteinander in der Gruppe oder direkt angefunkt sprechen. Immer griffbereit für den nächsten Einsatz ist das komplette Set im mitgelieferten, robusten Koffer. Mit ihm lassen sich die Funkgeräte sowie das hilfreiche Zubehör optimal verstauen.Zuverlässige KommunikationDie widerstandsfähigen PMR 446-Funkgeräte mit griffiger Haptik arbeiten auf den Frequenzen um 446 MHz mit acht wählbaren Kanälen sowie mit einer Sendeleistung von 500 mW bei einer Reichweite von maximal acht Kilometern. Die acht voreingestellten Kanäle lassen sich bequem und einfach über den Suchlauf (SCAN) auf aktive Signale prüfen. Die Reichweite hängt von den Umgebungsbedingungen ab. Auf freiem Feld wie auf einem Festivalgelände oder einem Volksfest geht die Reichweite auf bis zu acht Kilometer. In einer Umgebung mit beispielsweise Beton- oder Stahlpfeilern, wie in einem Stadion oder einer Halle, ist der Funkkontakt auf einen geringeren Radius reduziert. 38 CTCSS-Kodierungen sorgen für ungestörte Gespräche. Eine automatische Rauschsperre (ASQ) verbessert den Empfang und filtert unerwünschte Signale heraus. Die Freisprecheinrichtung VOX (Voice Operated Exchange) ermöglicht die Sprachübermittlung ohne die Sende-Taste drücken zu müssen. Zusätzlich punktet das XT70 mit 69 Kanälen für sicheren LPD-Funk. Dieser Funkbereich für den Nahbereich kann beispielsweise bei Parkplatzeinweisungen auf dem Veranstaltungsgelände zum Einsatz kommen. Bei einer kompakten Größe von 58 x 120 x 33 Millimeter (B/H/T) lässt sich das leichte Modell mit nur 113 Gramm Gewicht sicher und griffbereit verstauen, auch über den mitgelieferten Gürtelclip. Unter der stabilen Außenhülle wird das Funkgerät von drei AAA Batterien oder Akkus betrieben, über deren Ladezustand die praktische Statusanzeige informiert. Für mobiles Laden im Produktionsbüro des Veranstalters stehen neben der jeweiligen Einzelladestation auch zwei Micro-USB-Ladekabel zur Verfügung.Verfügbarkeit & PreisDas Midland XT70 Adventure ist ab sofort im Fachhandel zum UVP von 129,90 Euro im kompletten Kofferset erhältlich. Zum Lieferumfang gehören neben den zwei Funkgeräten die aufladbaren Akkus, zwei Einzelstandlader und USB-Netzteil, zwei Micro-USB-Ladekabel, zwei Gürtelclips sowie für jedes Funkgerät ein Headset MA21-L für freies Sprechen und Funken. Weitere Informationen sind unter folgendem Link erhältlich: