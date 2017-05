Neuer Online Meisterkurs von Profigeiger Antoine Morales „Geige lernen ﻿﻿mit﻿﻿ Erfolg als Erwachsener“

Pressemitteilung von Antoine Morales

(fair-NEWS) Es ist nie zu spät um Geige richtig zu lernen! Der Online Meisterkurs „Geige lernen mit Erfolg als Erwachsener“ des professionellen Geigers und Geigenlehrers Antoine Morales wird am 06.06. exklusiv mit dem gleichnamigen Fachbuch veröffentlicht.



In dem 14-tägigen Online Meisterkurs erklärt der Geigenprofi spezialisiert auf das Erlernen von Erwachsenen anschaulich und kompakt, welche Schritte nötig sind, um Geige mit Erfolg und Spaß als Erwachsener zu lernen, egal wie alt oder begabt man ist.



Eine speziell für Erwachsene entwickelte Methode der Geigenpyramide, mit der sich jedes gewünschte Stück kinderleicht spielen lässt, eine Schritt-für-Schritt Anleitung zum Arrangieren der berühmten Beethoven 5 Symphonie, Tipps für einen guten Klang oder Entspannungstechniken – der Online Meisterkurs behandelt alle wichtigen Themen rund um das Geige Lernen als Erwachsener – egal wann und wo: über PC, Tablet oder Mobil.



Mit dem Kauf des VIP Zugangs zum Online Meisterkurs erhält man täglich neue Lektionen und Lern-Videos um das Wissen anzuwenden und zu vertiefen sowie zahlreiche Noten zum Download. Begleitend dazu gibt es das Ganze auf 164 Seiten in dem gleichnamigen Fachbuch. Im privaten Forum erhält man die Möglichkeit, sich mit Antoine Morales persönlich über alles rund um die Geige oder Bratsche auszutauschen.



„Es hat mir unglaubliche Freude gemacht, meine Erfahrungen in dieser Weise weiterzugeben“, so Antoine Morales. „Für mich ist es sehr wichtig, jedem zu ermöglichen, Geige mit Erfolg zu lernen, egal wie alt oder begabt man ist. Ich wollte das Buch schreiben, das ich in meinen Anfangsjahren gerne gehabt hätte – ein Buch, das mich an die Hand nimmt, mich ermutigt nie aufzugeben und Schritt für Schritt begleitet. Ich selbst musste einige Hürden auf meinem Weg zum professionellen Geiger überwinden.



Anfangs wurde ich von meinen Geigenlehrerinnen ausgelacht, als ich ihnen von meinem Traum erzählte, aber 10 Jahre später war ich erfolgreicher als sie es je waren. Mit diesem Meisterkurs und dem Buch möchte ich meinen Erfahrungsschatz weitergeben, damit den Erwachsenen beim Geige lernen manche Fehler erspart bleiben, die ich gemacht habe.“



Zum Buch und Meisterkurs geht es hier: Es ist nie zu spät um Geige richtig zu lernen! Der Online Meisterkurs „Geige lernen mit Erfolg als Erwachsener“ des professionellen Geigers und Geigenlehrers Antoine Morales wird am 06.06. exklusiv mit dem gleichnamigen Fachbuch veröffentlicht.In dem 14-tägigen Online Meisterkurs erklärt der Geigenprofi spezialisiert auf das Erlernen von Erwachsenen anschaulich und kompakt, welche Schritte nötig sind, um Geige mit Erfolg und Spaß als Erwachsener zu lernen, egal wie alt oder begabt man ist.Eine speziell für Erwachsene entwickelte Methode der Geigenpyramide, mit der sich jedes gewünschte Stück kinderleicht spielen lässt, eine Schritt-für-Schritt Anleitung zum Arrangieren der berühmten Beethoven 5 Symphonie, Tipps für einen guten Klang oder Entspannungstechniken – der Online Meisterkurs behandelt alle wichtigen Themen rund um das Geige Lernen als Erwachsener – egal wann und wo: über PC, Tablet oder Mobil.Mit dem Kauf des VIP Zugangs zum Online Meisterkurs erhält man täglich neue Lektionen und Lern-Videos um das Wissen anzuwenden und zu vertiefen sowie zahlreiche Noten zum Download. Begleitend dazu gibt es das Ganze auf 164 Seiten in dem gleichnamigen Fachbuch. Im privaten Forum erhält man die Möglichkeit, sich mit Antoine Morales persönlich über alles rund um die Geige oder Bratsche auszutauschen.„Es hat mir unglaubliche Freude gemacht, meine Erfahrungen in dieser Weise weiterzugeben“, so Antoine Morales. „Für mich ist es sehr wichtig, jedem zu ermöglichen, Geige mit Erfolg zu lernen, egal wie alt oder begabt man ist. Ich wollte das Buch schreiben, das ich in meinen Anfangsjahren gerne gehabt hätte – ein Buch, das mich an die Hand nimmt, mich ermutigt nie aufzugeben und Schritt für Schritt begleitet. Ich selbst musste einige Hürden auf meinem Weg zum professionellen Geiger überwinden.Anfangs wurde ich von meinen Geigenlehrerinnen ausgelacht, als ich ihnen von meinem Traum erzählte, aber 10 Jahre später war ich erfolgreicher als sie es je waren. Mit diesem Meisterkurs und dem Buch möchte ich meinen Erfahrungsschatz weitergeben, damit den Erwachsenen beim Geige lernen manche Fehler erspart bleiben, die ich gemacht habe.“Zum Buch und Meisterkurs geht es hier: https://antoine-morales-geige.de/online-meisterkurs/fn

Bildinformation: Geige lernen mit Erfolg als Erwachsener / Antoine Morales

Über den Autor



Antoine Morales begann bereits im Alter von 5 Jahren mit dem Geigenspiel.



Nach dem Abitur studierte er am Konservatorium in Grenoble und am Konservatorium in Lyon, wo ihn die renommierte Geigerin Claire Bernard unterrichtete und er mit dem Diplom im Hauptfach Geige mit Bestnote abschloss. Zeitgleich absolvierte er eine Orchesterausbildung in Montpellier und studierte unter Jean Lenert Geigenpädagogik in Paris. Im Anschluss studierte er an der Musikhochschule in Osnabrück und lernte so Helge Slaatto kennen.



Antoine Morales tritt regelmäßig als Solokünstler auf und spielt in verschiedenen Orchestern und Kammermusikensembles. Er widmet sich ganz seiner Leidenschaft, der Musik, und gibt seit 2006 Geigenunterricht. Er merkte dabei, dass Erwachsene großes Potenzial besitzen und entschied sich, so vielen Erwachsenen wie möglich dabei zu helfen, Geige mit Erfolg zu lernen. Um dieses Ziel zu erreichen, veröffentlichte er unter anderem seinen Meisterkurs und schrieb das Buch „Geige lernen mit Erfolg als Erwachsener“.

Diese Pressemitteilung wurde über fair-NEWS veröffentlicht.

«Neuer Online Meisterkurs von Profigeiger Antoine Morales „Geige lernen mit Erfolg als Erwachsener“»

Hohenzollernring 6248145 MünsterDeutschlandTelefon: +4917698758868Antoine MoralesPermanenter Link zur Pressemitteilung