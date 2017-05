Aufsteigen, Gas geben, genießen: Mit Harley oder Roadmaster von Denver nach LA

(fair-NEWS)

HAMBURG - 23. Mai 2017. Mit Harley oder Indian Roadmaster durch die Rockies, zum Monument Valley, in die schönsten Nationalparks, nach Las Vegas und San Diego. Purer Genuss auf den Highways 1 und 12 und der legendären Route 66. Über 2.600 Kilometer durch fünf Staaten - von Denver nach Los Angeles. Das sind die Eckdaten der neuen individuellen 15-tägigen Motorradreise von <a href="https://www.crd.de/">CRD International</a>. Für jeden Fahrer entwickelt der Nordamerikaspezialist ein persönliches Tourbuch.Erlebnistrip durch Colorado, Utah, Arizona, Nevada und KalifornienAufsteigen, Gas geben, genießen: Der Erlebnistrip durch Colorado, Utah, Arizona, Nevada und Kalifornien bringt Biker auf Touren. Topacts sind u. a. Monument Valley, Bryce Canyon und die Traumstrecke nach Grand Junction. Weiter geht es zum Arches-Nationalpark mit über 2.000 Felsbögen und Richtung Joshua Tree. Oder ins antike Indianerdorf im Anasazi Indian Village State Park.Tagesetappen 180 bis 390 KilometerMetropolenfeeling schaffen die frühere Goldgräberstadt Denver, das Glücksspielzentrum Las Vegas oder die südkalifornische Easy-Living-Szene von San Diego. Nach den Tagesetappen - 180 bis 390 Kilometer - bleibt Zeit für Mountainbike-Touren und Wildwasser-Rafting, Sightseeing und American Way of Life. Wer möchte, plant Verlängerungstage in Arizona ein und fährt auch noch zum Grand Canyon.Maßgeschneidertes Tourbuch und EagleRider-PackageDer Veranstalter plant für jeden Fahrer ein maßgeschneidertes Tourbuch. Einwegmiete, alle Versicherungen, unbegrenzte Freimeilen und Hotels - im Monument Valley im Blockhausstil - sind im Reisepreis inklusive. Darüber hinaus enthält das CRD-EagleRider-Paket u. a. Helm, Taschen, Schloss und Transfers.Harley oder Indian RoadmasterMotorradfans haben die Wahl zwischen der Harley-Davidson Electra Glide oder der Indian Roadmaster. Beide ausgestattet mit zwei Satteltaschen, die Harley hat zusätzlich Gepäckbox, Radio/CD-Player und MP3-Anschluss. Text 1.905 Z. inkl. Leerz.PM und Foto hier zum <a href="https://www.crd.de/mit-harley-oder-roadmaster-von-denver-nach-la/">Download</a>Preise und Termine 2017:Motorradreise von Denver nach Los Angeles pro Person im DZ ab 1.499,- Euro



Bildinformation: Der neue Erlebnistrip bringt Biker auf Touren