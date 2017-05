Pressemitteilung von Rooftop ARTs UG - ART Stalker

(fair-NEWS) Fête De La Musique in Berlin Charlottenburg



Mittwoch 21.06.2017



Einlass: 16:30 Uhr



Beginn: 17:30 Uhr



Eintritt Frei



17:30 Gipfeltreffen (alternative rock) https://gipfeltreffenband.wordpress.com



18:30 The Drew Rouse Band (rock)



http://drewrouse.com/



19:30 Cosma Nova (pop rock alternative)



www.cosma-nova.de



20:30 DroPeD (nu metal)



www.facebook.com/WeBringYouNoise



21:30 Nervous Germans (rock)



www.nervous-germans.de



ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin



Bildinformation: Fête De La Musique in Berlin Charlottenburg

ART Stalker

... verbindet lockere Bar-Atmosphäre mit internationaler Kunst.

Bühne für junge und etablierte Liveauftritte. Art Stalker in der Kaiser-Friedrich-Str. 67 ist die neue Event-Bar in Berlin-Charlottenburg.

Pep up the West!

«Fête De La Musique in Berlin Charlottenburg»

Kaiser-Friedrich-Str. 67
10627 Berlin
Deutschland