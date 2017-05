Save the Date: meistro Stiftung Charity-Golf-Cup 2017

Pressemitteilung von meistro Energie GmbH

(fair-NEWS) Bitte vormerken: Die Stiftung meistro gGmbH veranstaltet am 15. September 2017

im Golfclub Ingolstadt den ersten Charity-Golf-Cup. Golfen Sie doch einfach für den guten Zweck!



Bevor der erste Abschlag erfolgt, hier bereits die Rahmendaten:

 Termin und Ort: 15.09.2017 im Golfclub Ingolstadt

 ab 10:00 Uhr Come-Together

 ab 12:00 Uhr Kanonenstart Golfturnier bis 17:00 Uhr, parallel Schnuppergolfen

 ab 18:00 Uhr Abendveranstaltung im Golfclub mit Preisverleihung

 ca. 21:00 Uhr Ende der Veranstaltung



Die Startgebühr beträgt 150 Euro / Person, für Schnuppergolfer 75 Euro / Person

(Kostenbefreiung, wenn Schnuppergolfer in Begleitung eines beim Turnier mitspielenden Teilnehmers sind).



Aus den Turniereinnahmen errichtet die Stiftung meistro gGmbH eine Photovoltaikanlage für eine gemeinnützige Einrichtung in der Jugend- und Kinderarbeit. Die so produzierte Energie wird für den Eigenverbrauch der Einrichtung genutzt. Die dadurch gesparten Energiekosten stehen der Einrichtung zur Verfügung.



Die Teilnehmerzahl ist auf 72 Golfer begrenzt. Wir freuen uns, wenn Sie sich diesen Termin jetzt schon vormerken. Informationen zum Charity-Golf-Cup erhalten Sie unter

Bildinformation: meistro Stiftung

Über die meistro Stiftung

Gegründet wurde die Stiftung meistro gGmbH am 1. September 2016, anlässlich des 10jährigen Unternehmens-Jubiläums der meistro Energie GmbH. Ziel der Stiftung ist die Bündelung des sozialen und gesellschaftlichen Engagements des Unternehmens, seiner Partner, Kunden und auch Mitarbeiter. Zur Gründung und aus den Spendeneinnahmen im Rahmen der 10-Jahres-Feier wurde dem SOS-Kinderdorf Gera eine Photovoltaik-Anlage im Wert von 10.000 Euro gespendet, die jedes Jahr rund 10.000 kWh an sauberem Strom zur Eigennutzung produziert. In den nächsten 20 Jahren werden so 50.000 Euro an Stromkosten eingespart. Schon vor Gründung der Stiftung hat sich der Ingolstädter Anbieter von klimaneutralem Strom und Gas für verschiedene soziale Projekte stark gemacht. Unter anderem erfolgte die Unterstützung der SOS-Kinderdörfer Saarbrücken, Worpswede und Gera sowie der SOS-Dorfgemeinschaft Hohenroth.



