HUAWEI stellt mit dem HUAWEI MateBook X erstes Notebook vor

(fair-NEWS) Düsseldorf, 23. Mai 2017 - Vorhang auf: Das HUAWEI Matebook X feiert heute in Berlin Premiere. Das neue Produkt aus der MateBook-Serie von HUAWEI ist das erste Notebook des Unternehmens. Mit dem HUAWEI MateBook E zeigt HUAWEI außerdem die zweite Generation des erfolgreichen Convertibles. HUAWEI erweitert damit nicht nur das aktuelle Produktportfolio, sondern unterstreicht erneut das Ziel, Verbrauchern stetig Innovationen und ein optimales Nutzererlebnis zu bieten.

Beide Produkte zeichnen sich durch zahlreiche Innovationen und State-of-the-Art-Technologien aus. Die wichtigsten Features auf einen Blick:



- HUAWEI MateBook X: HUAWEIs erstes Notebook zeichnet sich durch ein stylishes, ultradünnes Design aus. Das 33,02 cm (13,3 Zoll)-Gerät wird von einem Intel® Core™ i5-7200U-Prozessor der siebten Generation angetrieben und hat zudem das Dolby Atmos-Soundsystem für ein immersives Klangerlebnis an Bord. Das Notebook wird schnell und sicher über einen in der Einschalttaste integrierten, innovativen Fingerabdrucksensor mit einem unabhängigen, verschlüsselten Chip entsperrt.



- HUAWEI MateBook E: Die zweite Generation des 2-in-1-Geräts mit 2K Touch-Display besticht durch ein elegantes, optimiertes Design. Das neue Folio Keyboard ist über einen skalierbaren Winkel auf bis zu 160 Grad einstellbar. Im Herzen schlägt ein Intel® Core™ i5-7Y54-Prozessor der siebten Generation.



"Unser Ziel ist es, Innovationen auf den Markt zu bringen, die Verbraucher inspirieren - unsere neuen MateBooks sind der Beweis dafür", sagt Richard Yu, CEO, HUAWEI Consumer Business Group. "Das HUAWEI MateBook X überzeugt durch hochwertiges Design sowie herausragende Performance. Zudem ist es einer der ersten PCs mit der eindrucksvollen Soundtechnologie Dolby Atmos. Das HUAWEI MateBook X und das HUAWEI MateBook E sind perfekte Ergänzungen zu unseren Smartphone-, Wearable- sowie IoT-Lösungen und erfüllen die Verbraucherwünsche nach einer modernen vernetzten Welt."



Style, Mobilität und Konnektivität



Das HUAWEI MateBook X richtet sich an alle, die auf der Suche nach einem effizienten, stylishen Produkt mit außergewöhnlichen Features sind. Der Bildschirm erstreckt sich mit einer Größe von 33,02 cm (13,3 Zoll) fast über die komplette Fläche des Gehäuses - das Verhältnis zwischen Display und Gehäuse beträgt 88% und 4,4 mm Bezel, wodurch das Notebook beinahe keinen Rahmen hat und besonders elegant wirkt. Das Herzstück das HUAWEI MateBook X bildet der Intel® Core™ i5-7200U-Prozessor der siebten Generation, der ohne zusätzliche Lüftung auskommt, da zum ersten Mal in einem PC eine speziell von HUAWEI entwickelte auf PCM-basierende Kühltechnologie zum Einsatz kommt, die auch bei der Luft- und Raumfahrt eingesetzt wird. Ein 5.449 mAh-Akku liefert ausreichend Energie.



Das 2K-Display ist durch Corning Gorilla Glass geschützt und ist zudem besonders augenschonend. Die Auflösung von 2.160 x 1.440 Pixel sowie die Intel HD Graphic 620-Einheit sorgen für ein außergewöhnliches visuelles Erlebnis. Für den perfekten Sound hat das HUAWEI MateBook X als einer der ersten PCs das Dolby Atmos Soundsystem an Bord - und auch die Lautsprecher wurden in Zusammenarbeit mit Dolby entwickelt. Nutzer erhalten so nicht nur Ton in Surround-Sound-Qualität, sondern können durch die immersive Klangwelt komplett in die abgespielten Songs oder Videos eintauchen.



Ähnlich wie bei den aktuellen Smartphone-Modellen von HUAWEI ist auch beim HUAWEI MateBook X eine Fingerabdrucktechnologie verbaut, die direkt in den Einschaltknopf des Windows-PC integriert ist. Mithilfe von Windows Hello, einem Feature von Windows 10, ist das Notebook blitzschnell und sicher per Fingerabdruck entsperrt. Dazu gewährleistet der integrierte MateBook Manager effektive Konnektivität zwischen HUAWEI Smartphones und dem HUAWEI MateBook - 802.11ac und 2x2 MIMO bieten jederzeit ein schnelles und zuverlässiges WLAN-Signal.



Zweite Generation des 2-in-1-Geräts im goldenen Gewand



Die Neuauflage des HUAWEI MateBook, das HUAWEI MateBook E, kommt elegant in der Farbe Gold und im modernen, neuen Design mit einem Unibody aus Metall daher. Bei dem schlanken 2-in-1-Gerät wurde insbesondere die Nutzerfreundlichkeit verbessert: Die Tastatur - in der Farbe Braun bereits im Lieferumfang enthalten - ist ergonomisch geformt und lässt sich bequem über das neue multifunktionale MateDock 2 an das Tablet andocken. Gegenüber dem Vorgängermodell wurden die Pogo Pins für einen optimierten Dockingmodus von sieben auf drei reduziert. Der Blickwinkel des 2K-Touch-Displays mit IPS-Technologie kann zudem bis zu 160 Grad stufenlos eingestellt werden. Mit einem Display-Gehäuse-Verhältnis von 84% und 10 mm Bezel kommt das HUAWEI MateBook E ähnlich wie das HUAWEI MateBook X fast ohne Rand aus. Für ordentlich Power und eine schnelle Bedienung sorgt ein Intel® Core™ i5-7Y54-Prozessor.



Das 2K-Display ermöglicht ein beeindruckendes mobiles Video-Erlebnis, welches durch die innovative Sound-Technologie Dolby Audio Premium von Dolby noch mehr zur Geltung kommt und Entertainment pur garantiert - egal, ob zu Hause oder unterwegs. Damit auch ohne Steckdose in der Nähe die Power nicht ausgeht, wurde ein leistungsstarker 4.430 mAh Lithium Polymer-Akku verbaut. Das HUAWEI MateBook E wird bequem, sicher und schnell per Fingerabdrucksensor entsperrt und verfügt über Bluetooth® 4.1, USB-C 3.0 und 3.1 sowie HDMI.



Preise und Verfügbarkeit



Das HUAWEI MateBook X ist ab Ende Juni zu einer UVP von EUR 1.399,- in Grau erhältlich, Zusatzzubehör gibt es in Form einer Bluetooth®-Maus und einer Tasche zu jeweils EUR 34,99. Das HUAWEI MateBook E ist ebenfalls ab Ende Juni zu einer UVP von EUR 1.199,- in Gold mit brauner Tastatur verfügbar. Der MatePen ist zusätzlich für EUR 69,99 zu haben.