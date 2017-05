Buchpräsentation „Adhara's Universum“ Andreas & Brigitte Neuhold

(fair-NEWS)

Zur Buchpräsentation ihres Erstlingswerks luden Andreas und Brigitte Neuhold ins Centimeter VII rund 30 Freunde ein. Verwandte und Bekannte tauchten bei einer inspirierenden Reise, unterstützt durch Ton- und Lichteffekte, in den ersten Band „Adhara's Universum - Die Gestrandeten“ ein.Begonnen hat alles mit ein paar Zeilen, die Andreas so sehr gefesselt haben, dass er einfach nicht anders konnte als weiterzuschreiben. Entstanden ist ein handgeschriebenes Manuskript mit ca. 800 Seiten Umfang, dass Brigitte Neuhold nun fürsorglich abgetippt und in Form gebracht hat. Nun ging es für den Autor und die Co-Autorin an den Feinschliff.Auch bei der Lesung haben die Neuhold’s gute Teamarbeit geleistet, nachdem die ursprüngliche Leserin krankheitsbedingt ausgefallen war. Während sich die beiden Autoren im Hintergrund gehalten und die Abläufe im Auge behalten haben, kümmerten sich ihre Kinder um die Präsentation. Von eindrucksvollen Bildern auf zwei Bildschirmen im Hintergrund begleitet, lasen Tochter und Schwager abwechselnd ausgewählte Passagen:„Ein ohrenbetäubendes Grollen und Zischen drang durch die Stille, das schnell näher kam. Ein rundlich aussehendes Gebilde raste auf den Wald zu und zog einen langen Schweif aus Feuer und Rauch hinter sich her. Panisch kreischend flogen die Vögel hoch, als die Kugel aus Stahl die ersten Baumwipfeln streifte.“Der Fantasie- und Abenteuerroman ist als Hardcover bei myMorawa und im Handel erhältlich. Wir dürfen uns schon jetzt auf das Hörbuch und weitere Bände aus „Adhara's Universum“ freuen.„Adhara's Universum - Die Gestrandeten Band 1“Andreas Neuhold , Brigitte NeuholdSeitenanzahl: 476ISBN: 978-3-99057-061-6Größe: 14,8 cm x 21,0 cmErscheinungsdatum: 24.04.2017Hardcover: 29,50 €