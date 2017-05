Koleksiyon eröffnet Showroom im Medienhafen Düsseldorf

(fair-NEWS)

Düsseldorf, 23.05.2017. Koleksiyon, Hersteller von innovativen Lösungen für die zeitgenössische Arbeitskultur, hat seinen ersten deutschen Showroom im Düsseldorfer Medienhafen am 18. Mai 2017 mit einer großen Einweihungs-Party offiziell eröffnet. Rund 100 internationale Gäste aus Architektur, Design, Kunst und Medien kamen, um Koleksiyon näher kennenzulernen und sich auszutauschen. Neben der Keynote zu "Design & Pathos" von Design & Brand Director Koray Malhan ließen sich die Gäste bei Wine & Dine auch kulinarisch verwöhnen. Und es gab noch mehr Grund zum Feiern: Die Entwicklung der deutschen Tochter, Koleksiyon Möbel GmbH, verläuft seit ihrer Gründung vor zehn Monaten äußerst positiv.Seit November 2016 zeigt Koleksiyon in dem Düsseldorfer Showroom umfassende Lösungen für Arbeitsplätze, Meetings, Lounges und Konferenzen. Mit dem Angebot, das neben Möbeln auch Teppiche sowie Glas, Porzellan und Dekorationsobjekte umfasst, agiert Koleksiyon als Kom-plettanbieter am Markt. Wie Koleksiyons Deutschland-Geschäftsführer Dirk Boll anlässlich der Eröffnungsfeier betonte, "sind wir mit der bisherigen Entwicklung sehr zufrieden. Der Aufbau des exklusiven Fachhandelsnetzes geht wie geplant voran und viele renommierte Händler haben bereits angefangen, mit Koleksioyn erste Projekte umzusetzen." "Unsere Marke mit ihrem außergewöhnlichen Produktportfolio kommt nicht nur bei den starken Fachhändlern gut an, auch für Architekten ist unser Design hoch interessant und wir werden aktiv angesprochen", berichtete Boll. Koleksiyon Vorstand Koray Malhan ergänzte: "Die Eröffnungsfeier war ein Anlass, allen neuen Partnern zu danken und an Koleksiyon Interessierte zum Gedankenaustausch zusammenzubrin-gen." Der Showroom ist auch Anlaufpunkt für Architekten, Händler und ihre Kunden. Koleksiyon vertreibt ausschließlich über den Fachhandel. Erste Events und Workshops haben bereits stattgefunden. Vom Standort in Düsseldorf betreut Koleksiyon neben Deutschland auch weitere europäische Länder und will von hier den Expansionskurs in West-Europa konsequent fortsetzen.Der ShowroomDer von Koray Malhan mit viel Liebe zum Detail gestalteten Showroom befindet sich auf rund 800 Quadratmetern im Erdgeschoss der Kaistraße 16a. Weiße Wände und ein heller Boden setzen die Produkte, darunter viele designprämierten News-Highlights, in dem offenen Raum ins rechte Licht. Die Gäste genossen einen spektakulären Blick auf den Rhein - nicht nur durch die rund 50 Meter lange, durchgängige Fensterfront, sondern auch von der Außenterrasse an der Ufer-Promenade. Das ehemalige Lagergebäude wurde 1997 nach Plänen des renommierten Architekturbüros Ingenhoven Architects aus Düsseldorf umgebaut und aufgestockt. Eine Verbindung zur Geschichte des Gebäudes schaffte Koray Malhan durch eine offen sichtbare, rohe Betondecke und eine offene Stützstruktur. Eine belebte Fußgänger- und Fahrradbrücke, die Living Bridge, führt direkt über den Rhein zum Showroom. Die berühmten dekonstruktivistischen Gebäude von Frank O. Gehry sind nur einen Steinwurf entfernt, Bauten von Steven Holl und David Chipperfield grenzen direkt an das Ingenhoven Gebäude an und machen das Gebiet zu einem architektonischen Knotenpunkt.<a href="www.prvhh.de/newsroom/koleksiyon/de/uebersicht/">Weitere Informationen</a>



Bildinformation: Koleksiyon eröffnet Showroom im Medienhafen Düsseldorf