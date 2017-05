"Grand Schlemm" auf der Sonneninsel Usedom - Die SEETELHOTELS Usedom sind am 27. Mai gleich mit drei ihrer Spitzenköche vertreten!

(fair-NEWS)

Die kulinarische Strandwanderung - Entlang der Seebrücke im Seebad Ahlbeck auf der Sonneninsel Usedom erwarten Besucher exklusive Hochgenüsse von ausgewählten Köchen der SEETELHOTELS UsedomSeebad Ahlbeck, Mai 2017Kulinarische Stunden auf der Sonneninsel Usedom - Die SEETELHOTELS Usedom sind auch dieses Jahr wieder ein fester Bestandteil des "Grand Schlemm" Events auf der Sonneninsel Usedom. Dieses Jahr sind gleich drei Spitzenköche der SEETELHOTELS Usedom vertreten: Hark Pezely, Küchenchef des SEETELHOTEL Ahlbecker Hof*****, Igor Gellert aus dem SEETELHOTEL Romantik Hotel Esplanade**** sowie Frank Schöning vom SEETELHOTEL Kaiserstrand Beachhotel feiern den „Grand Schlemm“ mit kulinarischen Hochgenüssen.Die 12. kulinarische Strandwanderung Usedoms findet am 27. Mai statt. An 10 Stationen entlang der Meeresküste Usedoms erwartet die Besucher des "Grand Schlemm" hochwertige, exklusive und inspirierte Küche. Edel gestaltete Tische an den schönsten Strandabschnitten der drei Kaiserbäder bereiten interessierten Gourmetfreunden ein außergewöhnlich schönes Feinschmecker-Erlebnis.Den Anfang der kulinarischen Reise der SEETELHOTELS Usedom macht Hark Pezely, Küchenchef des SEETELHOTEL Ahlbecker Hof*****. Seine "Konfierten Garnelen mit Algen-Sesam-Salat" sind die perfekte Kombination aus moderner und traditioneller Küche. Saisonal geht es weiter - Igor Gellert vom SEETELHOTEL Romantik Hotel Esplanade**** begeistert Gourmets mit einem "Sandwich vom Dorsch mit Trüffel-Kartoffel-Schaum und Wildkräutern".Der süße Abschluss des "Grand Schlemm" wird am Turm 7 von Frank Schöning, Küchenchef des SEETELHOTEL Kaiserstrand Beachhotel, mit einer „Fusion von Apfel, Sellerie und Erdbeere" gestaltet. Tradition trifft Lifestyle - Alle kulinarischen Kompositionen spiegeln die einzigartigen Charakterzüge der verschiedenen Häuser der SEETELHOTELS Usedom wider.Weitere Informationen zu den Angeboten der SEETELHOTELS Usedom unter www.seetel.de Die SEETELHOTELS auf Usedom stehen für Qualität, Tradition und herzlichen Service. In 15 Häusern an den schönsten Plätzen der Sonneninsel lassen die familiengeführten Hotels, Residenzen und Villen der Familie Seelige-Steinhoff die ganze Pracht und Schönheit der historischen Kaiserbäder aufleben. Vom komfortablen Drei-Sterne- Familienresort bis zum Fünf-Sterne-Luxushotel reicht die hochwertige Urlaubswelt der SEETELHOTELS für Wellness-, Aktiv-, Familien-, Romantik- und Gourmeturlaub auf Usedom. Dazu gehört auch das Hotel Bahia del Sol**** in der idyllischen Bucht von Santa Ponsa auf Mallorca sowie seit Juni 2016 das SEETELHOTEL Kaiserstrand Beachhotel.



