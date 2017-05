Drei-Länder-Golfen rund um den Linslerhof

(fair-NEWS)

Überherrn, Mai 2017 - Golffans finden im 4 Sterne Romantik Hotel Linslerhof den idealen Ausgangspunkt, um die herrlichen Golfplätze im Dreiländereck kennen zu lernen. Gerade jetzt wo alles Grün ist und die Natur sich von ihrer schönsten Seite zeigt, ist das Saarland ein Paradies für Golfer. Wie Perlen an einer Kette reihen sich die Plätze aneinander. Jeden Tag kann man, wenn man möchte, einen neuen Platz ausprobieren.Z. B. der Golfclub Saarbrücken, ein 18-Loch Golfplatz in Giesingen, der zu den schönsten Plätzen bundesweit zählt und nur 20 Minuten mit dem Auto vom Linslerhof entfernt liegt. Als Gast des Linslerhofes bekommt man sogar freies Greenfee.Oder der Golfclub Katharinenhof im Bliesgau inmitten des UNESCO-Biosphärenreservates und an der Grenze zu Frankreich. Hier fährt man 45 Minuten mit dem Auto.Weitere Destinationen für passionierte Golfspieler sind der Wendelinus Golfpark St. Wendel, mit einer 27 Loch Anlage und einen 9 Loch Kurzplatz, der Golf Club Grand Ducal in Luxemburg und der Golfclub Golf de Bitche in Frankreich. Alle Plätze sind vom Linslerhof aus in knapp einer Stunde erreichbar. Was will man mehr? Eine solche Auswahl inmitten herrlichster Natur sucht seinesgleichen.Im wunderschönen Ambiente des traditionellen Gutshofes lässt es sich nach einem anstrengenden Golf-Tag komfortabel übernachten. Von der Einrichtung im gemütlichen Landhausstil über das hervorragende Speisenangebot bis hin zu den vielfältigen Freizeitaktivitäten bietet der Linslerhof in Überherrn eine attraktive Übernachtungsmöglichkeit inmitten unberührter Natur. Die Restaurants vom Linslerhof bieten saisonale und regionale Speisen für verwöhnte Gaumen.Der traumhaft schöne Gutshof bietet nicht nur gemütlich eingerichtete Zimmer, sondern auch eine Jagd- und Hundeschule, sowie einer Falknerei und Pferdehaltung. Und wer gerne Mode oder Einrichtungsgegenstände einkaufen möchte, wird auch auf dem Linslerhof fündig, denn hier kann man ausgiebig im Outlet-Store von Interior Designerin Brigitte von Boch stöbern. Der Day-SPA des Linslerhofes bietet Sauna, Dampfbad, Whirlwannen und einen Fitnessraum. Sehr verlockend sind die Beautytreatments des SPA-Teams.Das Romantik Hotel Linslerhof bietet das Arrangement "Dreiländer Golfen rund um den Linslerhof" an:- 2x Übernachtung im gemütlichen Zimmer inklusive Frühstück-eine Greenfee pro Person im Golfclub Saarbrücken-1x 3-Gang Menü mit Hauptgang zur Wahl-1x 4-Gang Gourmet Menü mit korrespondierenden Weinen-Kostenfreie Nutzung des Day-Spas und des FitnessraumsPro Person im Doppelzimmer ab 259,- Euro.Weitere Informationen und Buchung: Romantik Hotel Linslerhof, Linslerhof 1, rezeption@linslerhof.de, 66802 Überherrn, Tel. 06836 - 8070, www.linslerhof.de Im Detail steckt die Gemütlichkeit - Das Romantik Hotel LinslerhofMitte der 90er Jahre erweckte Brigitte von Boch-Galhau den Charme des Gutshofes erneut zum Leben. Seit jeher präsentiert sich das Vier-Sterne-Hotel seinen Gästen mit 62 Zimmern, die auf drei historische Gebäude aufgeteilt sind und über Bad/Dusche/WC, Telefon, Fernsehen und Minibar verfügen. Im englischen Landhausstil gehalten und mit viel Liebe zum Detail ausgestattet, wurde vor allem viel Wert auf Gemütlichkeit und familiäre Atmosphäre gelegt. Und so erhielt jedes der Zimmer - in den Kategorien Standard, Comfort und Deluxe - seinen individuellen und unverwechselbaren Charakterschliff. Jagd- und Hundeschule, sowie einer Falknerei und die Pferdehaltung komplettieren ein einzigartiges Angebot.Pressekontakt:PR Office Kommunikation für Hotellerie & Touristik |Bettina Häger-TeichmannStrangweg 40 | 32805 Horn-Bad MeinbergTel. 05234 / 2990bettina.teichmann@pr-office.info



Bildinformation: Golfen rund um den historischen Linslerhof (Bildquelle: Linslerhof)