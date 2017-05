Jung und modern: Tefals neuer Schnell-kochtopf

(fair-NEWS)

Nährstoff- und vitaminschonend, geschmackserhaltend, schnell: Nicht umsonst ist das Kochen mit einem Schnellkochtopf die erste Wahl, wenn es um zeitgemäße, gesunde Küche geht. Mit dem neuen Clipso Minut"Perfect schickt sich Cookware-Experte Tefal nun an, dieser Produktkategorie wieder zu mehr Aufmerksamkeit zu verhelfen.Perfektes Kochen leicht gemachtDas erste Modell aus der neuen Clipso Schnellkochtopf-Serie punktet nicht nur mit den Vorteilen, die das Garen unter Hochdruck mit sich bringt, der Topf lässt sich auch besonders leicht bedienen: Das einzigartige Verschluss-System ermöglicht es, ihn ganz einfach mit nur einer Hand zu öffnen und zu schließen. So hat der Schnell-kochtopf das Zeug dazu, schnell zum unverzichtbaren Bestandteil jeder Küche zu werden - für den täglichen Gebrauch und für eine Vielzahl von Gerichten.Unschlagbarer Vorteil: Das Garen im Schnellkochtopf spart deutlich Zeit, die Spei-sen sind bis zu zweimal schneller fertig als im normalen Kochtopf. Im Clipso Mi-nut"Perfect gelingen Fleisch, Fisch, Gemüse und stärkehaltige Speisen im Handum-drehen, ein Schweinefilet ist zum Beispiel in weniger als 15 Minuten servierfertig. Da zum Kochen von Gemüse beispielsweise nur eine minimale Menge Wasser benötigt wird, bleiben Mineralstoffe und der größte Teil der Vitamine erhalten. Dieser Effekt verstärkt sich, wenn der Dampfgareinsatz verwendet wird. Dann garen die Lebens-mittel im Gegensatz zum konventionellen Kochtopf über Dampf, die Nährstoffe ge-hen nicht im Kochwasser verloren. Aber auch das Anbraten und Schmoren ver-schiedener Speisen ist problemlos möglich. Willkommene Nebeneffekte des schnellen Garens: Das zubereitete Essen ist nicht nur gesünder und geschmacklich intensiver, durch das Schnellkochen bleibt auch deutlich mehr wertvolle Zeit für die Familie bzw. für sich selbst. Und: Der Energie-verbrauch sinkt. Das schont nicht nur die Umwelt, sondern auch den Geldbeutel.Smart Timer für den perfekten GarpunktFür ein weiteres Plus in puncto Zeitersparnis sorgt auch der am Griff integrierte Smart Timer, der mit einem Temperatursensor verbunden ist: Per visuellem und akustischem Signal informiert der Timer den Nutzer über das Erreichen der idealen Gartemperatur und den Start des Countdowns für den Garvorgang sowie über des-sen Abschluss. Lästiges "Danebenstehen" entfällt.Sichere BedienungEffektive Sicherheitsvorrichtungen machen den neuen Clipso Minut"Perfect beson-ders sicher im Gebrauch; sein Fünf-Stufen-Sicherheitssystem schützt ihn zuverläs-sig vor Überdruck. So lässt sich der Deckel nicht öffnen, wenn der Topf unter Druck steht. Über ein Ventil ist der kontrollierte Dampfauslass möglich, zudem reagiert der Dichtungsring auf zu viel Druck und lässt diesen automatisch aus dem Topf entwei-chen.Bewährte Tefal-QualitätDer neue Clipso Minut"Perfect ist aus Edelstahl und fasst sechs Liter. Sein starker, langlebiger Induktions-Kapselboden macht ihn für alle Herdarten geeignet und sorgt für gleichbleibende Hitzeverteilung und eine optimale Planstabilität. Außer dem Dichtungsring, dem Timer und dem Dampfventil sind alle Teile spülmaschinenge-eignet. Der Clipso Minut"Perfect wird komplett in Frankreich hergestellt.Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers:Clipso Minut"Perfect Schnellkochtopf, mit Garkorb und Timer: 229,99 Euro(erhältlich ab Mitte April 2017)



Bildinformation: Jung und modern: Tefals neuer Schnell-kochtopf