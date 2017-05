Krups Standmixer High Speed Perfect Mix 9000

(fair-NEWS)

Durch publikumswirksame Themen wie gesunde Ernährung, Fitness und Abnehmen erfreut sich die Produktkategorie der Standmixer einer immer größer werdenden Beliebtheit. Nicht zuletzt dank der steigenden Popularität grüner Smoothies steht das einfache Kreieren gesunder und leckerer Mixgetränke und Speisen beim Verbraucher das ganze Jahr über hoch im Kurs. Mit dem High Speed Perfect Mix 9000 liefert Krups jetzt einen Hochleistungsstandmixer auf absolutem Spitzenniveau. Der Motor verfügt über einen integrierten Überhitzungsschutz und arbeitet mit kraftvollen 1.500 Watt, was einer Leistung von zwei PS entspricht. Damit erreicht er Geschwindigkeiten von 5.000 - 30.000 Umdrehungen pro Minute. In Kombination mit seinem ultrascharfen Edelstahlmesser Tripl´Ax Pro, bricht der High Speed Perfect Mix 9000 mühelos die Zellstrukturen jeglicher Obst- und Gemüsesorten auf und begünstigt so die Auf-nahme von Nähr- und Mineralstoffen während des unmittelbaren Verzehrs sowie die schnellere Verdauung von Ballaststoffen. Sechs unterschiedlich angeordnete Flügelmesser zerkleinern die Zutaten nicht nur in feinste Partikel, die Erzeugung verschie-dener Strudel gewährleistet auch, dass nichts an den Seitenwänden des Mixbehälters hängen bleibt - für ein perfektes, homogenes Ergebnis mit bestem Geschmack und intensiven Farben. Mit seinem großzügigen Fassungsvermögen von zwei Litern bietet der bruchsichere Kunststoff-Mixbehälter aus Tritan ausreichend Raum auch für volu-minösere Rezepturen. Für hohen Bedienkomfort sorgen sechs automatische Pro-gramme zur einfachen Zubereitung von Smoothies, Crushed Ice, heißer Suppe, Sorbet und Nüssen sowie ein eigenes Programm zur komfortablen Reinigung. Ein ma-nuelles Bedienfeld ermöglicht umfangreiche, individuelle Einstellungen für eigene Kreationen und bietet neun unterschiedliche Geschwindigkeitsstufen und eine Pulsefunktion. Das hochwertige Digitaldisplay an der Front des Gerätes bildet die aktuellen Arbeitsschritte gut lesbar und übersichtlich ab.Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers:Hochleistungsstandmixer High Speed Perfect Mix 9000 (KB 7030): 399,99 Euro



