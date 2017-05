Auf die Boards, fertig, los: Skateboard-Workshop in Bensersiel

(fair-NEWS)

Der Juni startet aktiv im Nordseeheilbad Bensersiel: Am Pfingstsonntag, dem 04. Juni 2017, bietet die Playground Skatehalle Aurich e.V. zusammen mit der Esens-Bensersiel Tourismus GmbH auf dem Skateareal des Sportthemenparks in Bensersiel einen Skateboard-Workshop für Kinder und Jugendliche ab 8 Jahren an.Es werden zwei geschulte Trainer vor Ort sein, die von 10.00 bis 14.00 Uhr einen Workshop für bis zu 30 Teilnehmer anbieten. In kleinen Gruppen lernen Kinder und Jugendliche neben den Basics auch einige Tricks.Für Teilnehmer, die über kein eigenes Board sowie Schutzausrüstung verfügen, bringt die Playground Skatehalle aus Aurich entsprechendes Equipment mit. Das Ausleihen ist in den Teilnahmekosten enthalten.Die Kosten für den Workshop betragen 20,00 € pro Teilnehmer. Die Mindesteilnehmeranzahl für die Veranstaltung beträgt 15 Personen. Sollte der Workshop aufgrund von zu wenigen Anmeldungen oder nicht hinnehmbarer Witterungszustände nicht zu Stande kommen, werden die Teilnehmer entsprechend informiert.Das vollständige Programm sowie die Möglichkeit zur Anmeldung ist online unter www.bensersiel.de/skate verfügbar.