Extraleiser Haartrockner von Rowenta mit echter Kaltstufe

Zweieinhalb Stunden pro Woche verbringt eine Frau im Durchschnitt damit, ihr Haar zu stylen; eine perfekte Frisur steht für Wohlgefühl und Selbstvertrauen.* Das weiß auch Haarpflege-Experte Rowenta. Jetzt hat das Unternehmen eine neue Reihe an innovativen Premium-Produkten entwickelt: Die Serie Premium Care genügt höchsten Styling-Ansprüchen und bewahrt gleichzeitig die natürliche Schönheit des Haares. Zu dieser Serie gehören der extraleise Haartrockner Infini Pro Silence Sensor, die Frisierstäbe Premium Care Steam Curler und Premium Care Precious Curls sowie die Warmluftbürste Premium Care.Haartrockner Infini Pro Silence Sensor: Profi-Styling wie beim FriseurMit dem Infini Pro Silence Sensor von Rowenta kommt jetzt ein Haartrockner in den Handel, der jedem Nutzer ein professionelles Styling erlaubt. Wie ein Profi-Haartrockner für Friseursalons ist er mit einem AC-Motor, also einem Wechselstrommotor, ausgestattet. Er macht das Gerät besonders leistungsstark und langle-big. Gleichzeitig ist der neue Hochleistungs-Haartrockner mit seinen 2.300 Watt extrem leise: Ein geräuschisolierter Ventilator reduziert Vibrationen während des Betriebs und eine spezielle konische Luftführung minimiert die Geräuschentwicklung. Ebenfalls profimäßig: Dank eines integrierten Sensors schaltet sich das Gerät aus, sobald es aus der Hand gelegt wird, und automatisch wieder ein, wenn wieder frisiert wird. Damit das Haar während des Frisierens nicht austrocknet, besitzt der Infini Pro Silence Sensor ein mit Cashmere-Keratin beschichtetes Keramik-Heizelement, das die Temperatur gleichmäßig verteilt. Positiver Nebeneffekt: Dies verstärkt auch den natürlichen Glanz des Haares. Zudem verfügt der Haartrockner über einen Ionengenerator, der durch die Abgabe von negativ geladenen Ionen statische Aufladungen des Haares vermeidet und einen gesunden und gepflegten Look verleiht. Die integrierte Respect-Funktion sorgt zudem dafür, dass der Infini Pro Silence Sensor die Temperatur des Luftstroms auf ein Niveau reduziert, dass die natürliche Feuchtigkeit des Haares besser erhält.Ein weiterer Profi-Pluspunkt ist die echte Kaltstufe. Mit einem Druck auf die Kalttaste wird die Wärme komplett abgeschaltet und nicht, wie bei Haartrocknern ohne AC-Motor, nur reduziert. Wie beim Friseur kann das Styling so langanhaltend fixiert werden. Für einen besonders starken Luftstrom verfügt der Infini Pro Silence Sensor über eine zusätzliche Boost-Funktion. Das Lufteinzugsgitter lässt sich abnehmen und die Konzentratordüse ist mit acht Millimetern extra schmal. Ein Diffusor gehört ebenfalls zum Lieferumfang.Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers:Haartrockner Infini Pro Silence Sensor (CV 7930) 79,99 EuroFrisierstab Premium Care Steam CurlerFür Locken mit Sprungkraft bei gleichzeitig sichtbar gesünderem Haar hat Rowenta den Frisierstab Premium Care Steam Curler entwickelt. Als Teil der Premium Care-Serie verfügt er über die schonende Respect-Funktion: Mit Hydraboost-Technologie verteilt er über 48 Mikro-Dampflöcher sanft und gleichmäßig Dampf über die gesamte Haarlänge und erzeugt lebendig-natürlich aussehende Locken - auch bei geringen Styling-Temperaturen. So lassen sich 98 Prozent der natürlichen Haarfeuchtigkeit erhalten. Ein integrierter Timer gibt ein Signal ab, sobald die Locke fertig ist und verhindert so ein Überhitzen. Der Frisierstab verfügt über eine lange Frisierzange, um das Haar besser einspannen zu können.Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers:Frisierstab Premium Care Steam Curler (CF 3810) 59,99 EuroFrisierstab Premium Care Precious CurlsTäglich glamouröse Locken zaubert der neue Frisierstab Premium Care Precious Curls - ohne das Haar zu schädigen. Seine Besonderheit: Er verfügt über drei voreingestellte, hochentwickelte Pflegeprogramme, die der individuellen Haarstruktur gerecht werden. Dank seiner Respect-Funktion stellt er so je nach Programmauswahl automatisch die optimale Kombination aus Temperatur und Zeit für dünnes, normales und dickes Haar ein. Ein integrierter Timer signalisiert wann die Locke fertig ist und vermeidet Überhitzung. Darüberhinaus ist auch eine manuelle Temperaturwahl möglich.Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers:Frisierstab Premium Care Precious Curls (CF 3460) 49,99 EuroWarmluftbürste Premium CareDank fünf unterschiedlicher Aufsätze ist die Warmluftbürste Premium Care ein echtes Multitalent und formt im Handumdrehen verschiedenste Haar-Stylings. Durch die Abgabe negativer Ionen neutralisiert die Antistatik-Funktion statische Aufladungen des Haares und verleiht ihm einen natürlichen Glanz. Die Bürste verfügt zwei Leistungsstufen sowie eine Kaltstufe.Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers:Warmluftbürste Premium Care (CF 7830) 49,99 Euro*Studie "Habits and Attitudes", 2013 (Frankreich, Russland, Spanien, USA)



Bildinformation: Extraleiser Haartrockner von Rowenta mit echter Kaltstufe