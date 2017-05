Ansiedlung leicht gemacht mit der Gewerbegebiete.de-App von Logivest

(fair-NEWS)

Das auf Logistikimmobilien spezialisierte Beratungsunternehmen Logivest bringt mit der Gewerbegebiete.de-App ein mobiles Angebot auf den Markt, das erstmals direkt vor Ort eine Tauglichkeitsprüfung von Standorten ermöglicht.Mit der Gewerbegebiete.de-App sind alle ansiedlungsrelevanten Kriterien zu mehr als 6.000 Gewerbegebieten zu jeder Zeit und an jedem Ort abrufbar. Auch ein konkretes Flächenangebot von ca. 1.300 Bestandsobjekten und Grundstücken steht über die Gewerbegebiete.de-App zur Verfügung. Präsentiert wurde die App auf der diesjährigen transport logistic vom 9.-12. Mai am Logivest Messestand (Halle B5, Stand 209). Mit Start der Messe steht die Gewerbegebiete.de-App für Android und iOS dann kostenfrei zum Download bereit. Die mobile Anwendung basiert auf Gewerbegebiete.de, der ersten Ansiedlungsplattform, auf der Unternehmen bundesweit Standorte anhand der für sie wichtigen Kriterien suchen und vergleichen können.Besonderheit der Gewerbegebiete.de-App ist die Suchfunktion per Freihand-Zeichnung. Damit lässt sich unabhängig von Ortschaften und deren Umkreis eine ganz bestimmte Region - beispielsweise das gesamte Umfeld entlang einer Autobahnlinie - individuell festlegen. Hierfür zeichnet der Nutzer einfach mit dem Finger die gewünschte Suchregion ein und erhält innerhalb weniger Sekunden einen Überblick über alle Gewerbegebiete sowie das verfügbare Angebot an Grundstücken und Bestandsobjekten in diesem Gebiet.Ausführliche Beschreibungen der einzelnen Gewerbegebiete lassen sich über die Detailansicht aufrufen. Durch diese erhält der Nutzer Auskunft über die infrastrukturelle Umgebung wie die Entfernung zur nächsten Autobahn oder die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr, sozioökonomische Daten wie die Arbeitskräfteverfügbarkeit und über wirtschaftliche Strukturdaten. Durch die einheitliche und regelmäßige Erhebung dieser Daten lassen sich geeignete Gewerbegebiete anschließend miteinander vergleichen.Optimale Ansiedlungsentscheidung durch umfassende StandortinformationenWeiteres Highlight der App ist der Standort-Check mit dem sich relevante Points of Interest im Radius von 100 Kilometern anzeigen lassen. Wo sich die nächste Tankstelle für die LKW-Flotte oder das nächste Hotel für die Unterbringung von Geschäftskunden befindet, lässt sich damit schnell und einfach beantworten. Auch die direkte Navigation zu diesen Punkten ist innerhalb der Anwendung möglich. Interessant ist dies vor allem bei Vor-Ort-Besichtigungen von Gewerbegebieten. Damit relevante Standorte oder Immobilien nicht in Vergessenheit geraten, können diese bequem zum Merkzettel hinzugefügt werden. Durch die Synchronisation des Webangebots von Gewerbegebiete.de und der gleichnamigen App lassen sich individuelle Suchen jederzeit ortsunabhängig aufrufen und verwalten. "Mit der Gewerbegebiete.de-App bieten wir eine neue und moderne Art der Standortsuche, die sich durch maximale Datentransparenz und einfache Bedienung auszeichnet", erläutert Kuno Neumeier, Geschäftsführer Logivest GmbH das neue Angebot.



Bildinformation: Für die Versorgung des Straelener Ortsteils Herongen hat Ormazabal eine Schaltanlage geliefert.