DERPART Golf Cup startet in die 4. Runde: 11 Vorrundenturniere mit großem Finale auf Mallorca

Frankfurt am Main, 23. Mai 2017 – Der DERPART Golf Cup ist in seine vierte Saison gestartet: Die seit 2014 jährlich stattfindende Turnierserie der Reisevertriebsorganisation tourt noch bis einschließlich September mit insgesamt elf Vorrundenturnieren durch ganz Deutschland. Das große Finale findet vom 26. bis zum 29. Oktober 2017 im Fünf-Sterne-Hotel Zafiro Palace Alcudia auf Mallorca statt. Die Finalisten spielen im Club de Golf Alcanada, einer abwechslungsreichen Anlage mit Blick auf die Bucht von Alcanada.„Unsere DERPARTner haben eine ausgezeichnete Expertise im Bereich Golf und können dementsprechend die anspruchsvolle Golf-Klientel optimal beraten“, erklärt Michael Schober, DERPART Bereichsleiter Marketing und Ein-kauf/Vertriebssteuerung. „Elf Büros haben in diesem Jahr die Gelegenheit genutzt, mit Unterstützung der Zentrale in Frankfurt ihre regionalen Turniere auf die Beine zu stellen und so ihren Golfkunden und solchen, die es werden wollen, einen attraktiven Mehrwert zu bieten.“Bildmaterial finden Sie anbei oder zum Download unter: www.gce-agency.com/deutsch/Kunden/Galerie/DERPART/



