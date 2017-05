Kein Traum vom frischen Brötchen.

(fair-NEWS)

Ein gesunder, langer und tiefer Schlaf ist für Körper und Geist essenziell. Dem Körper wird nachts eine notwendige regenerative Pause gegönnt, sodass er neue Energie sammeln, Erlebnisse und Eindrücke verarbeiten und die Muskeln entspannen kann. Im Idealfall wacht man dann morgens in aller Frische auf und startet erholt in den Tag.Leider ist dies häufig nur Theorie: Schlafstörungen sind mittlerweile zu einer Volkskrankheit geworden. Deshalb beschäftigt sich die Forschung immer wieder mit diesem Thema und sucht nach Lösungen, um denjenigen, die darunter leiden, zu helfen.Schlafmangel ist nicht nur lästig, er kann leider auch krankmachen: Studien haben gezeigt, dass er das Risiko für Herzerkrankungen, Schlaganfälle und Diabetes erhöhen kann. Auch das Immunsystem, das vor Krankheitserregern schützt, arbeitet bei anhaltendem Schlafmangel nicht optimal.Es gibt unzählige Tipps, aktiv gegen Schlafstörungen vorzugehen. Einer davon ist: Sich intensiv auf den abendlichen Gang ins Bett zu freuen! Wenn man sich auf positive Dinge konzentriert und dankbar dafür ist, ins Bett gehen "dürfen", schläft man mit einem besseren Gefühl ein. Negative Gedanken geraten dann schnell in den Hintergrund, wodurch erholsamer und entspannter geschlafen wird.Mit dem guten Gefühl, dass am nächsten Morgen beim Aufwachen bereits frische Brötchen an der Haustür warten, lässt es sich ganz besonders gut einschlafen. Für dieses positive Einschlaf-Gefühl sorgen die Morgengold Frühstücksdienste mit ihrem Service, ofenfrische Backwaren und Brötchen an sieben Tagen in der Woche zu liefern.Die in dem Kundenportal der www.morgengold.de Frühstücksdienste bequem online bestellten Backwaren und <a href="www.morgengold.de/live/backfrisch">Brötchen</a> werden von den Service-Fahrern direkt in den Backstuben der jeweiligen Bäckereibetrieben entgegengenommen und auf dem schnellsten Weg an ihre Bestimmungsorte gebracht. Nicht nur über die Zuverlässigkeit der gelieferten Backwaren und Brötchen darf man sich freuen, sondern auch über die Qualität derselben. Die Morgengold Frühstücksdienste arbeiten ausschließlich mit Bäckerei-Handwerksbetrieben, die häufig familiengeführt und nach traditionalem Verfahren, die gelieferten Brötchen und Backwaren herstellen.Bei solch optimalen Voraussetzungen sind positive Gedanken und die Vorfreude auf das stärkende Frühstück am Morgen Grund genug, entspannt das Haupt auf das Kissen zu betten. Beim Aufwachen darf man erfreut feststellen, dass die ofenfrischen Brötchen kein Traum waren.



