ONYX Hospitality Group eröffnet mit Amari Johor Bahru erstes Haus in Malaysia

(fair-NEWS)

Bangkok/Frankfurt am Main,- Die ONYX Hospitality Group (ONYX), eine der führenden Hotelgruppen in Asien, hat mit Amari Johor Bahru ihr erstes Haus in Malaysia in Betrieb genommen. Die Eröffnung markiert den Auftakt mehrerer neuer Hotels in der südostasiatischen Nation, die 2019 das offizielle Partnerland der Reisemesse ITB in Berlin ist.Mit 242 Zimmern ausgestattet befindet sich Amari Johor Bahru im Herzen der gleichnamigen Stadt, nur einen Steinwurf entfernt vom Kongresszentrum Persada, von den Einkaufszentren Komtar JBCC und City Square sowie vom zukünftigen Mass Rapid Transit-System (MRT), das Johor Bahru und Singapur verbinden wird. Das Hotel liegt nur eine 30-minütige Fahrt vom internationalen Flughafen Senai und etwa 80 Fahrminuten vom Flughafen Changi entfernt, in unmittelbarer Nähe befinden sich Kulturerbestätten, Museen, Cafés, traditionelle Bäckereien und diverse lokale Restaurants.Die großzügigen Hotelzimmer bestechen mit Wellnessbadezimmern inklusive Regendusche und ergonomischen Arbeitsplätzen. Neben mehreren Suiten bietet Amari Johor Bahru auch sechs Deluxe Zimmer mit privaten Terrassen und exklusivem Pool-Zugang – als erstes Hotel in der Innenstadt. Zu der Standardausstattung gehören kostenloses Internet und Wi-Fi, interaktive TVs, USB-Anschlüsse und internationale Power Panels sowie eine gut ausgestattete Minibar.In der Hotellobby im sechsten Stock werden Gäste in einer herzlichen und warmen Atmosphäre begrüßt. Von hier aus haben sie ebenso Zugang zum Breeze Spa, das eine breite Palette von Behandlungen, einschließlich Signature-Massagen und Thai-Körperbehandlungen, bietet. In der Amaya Food Gallery – ein Restaurant, dessen Konzept den asiatischen Streetfood-Märkten nachempfunden ist – genießen Gäste Kulinarisches aus der chinesischen, indischen, malaysischen und internationalen Küche. Im Amaya Café finden Naschkatzen eine große Auswahl an Kuchen und Gebäck. Wer sich am Pool in der achten Etage sonnt, erfrischt sich an der von üppigen tropischen Pflanzen umgebenen Dip Bar.Darüber hinaus verfügt Amari Johor Bahru über einen Festsaal, der in zwei kleinere Veranstaltungsräume und ein Foyer aufgeteilt werden kann und mit modernster Technik, Videokonferenzschaltung und Highspeed-Internetzugang ausgestattet ist. Zu den weiteren Annehmlichkeiten gehört eine Außenterrasse, die ideal für Cocktail-Empfänge für bis zu 600 Personen geeignet ist oder für Dinner mit bis zu 200 Personen. Das Hochzeitsteam des Hotels verfügt über Expertise bei der Organisation von traditionellen malaysischen, chinesischen, westlichen und indischen Trauungen und bietet eine Reihe von Paketen für unterschiedliche Anforderungen.„Zur Verstärkung der Präsenz der ONYX Hospitality Group im asiatisch-pazifischen Raum zeigt die Eröffnung des Amari Johor Bahru die wachsende Attraktivität unseres Markenportfolios in der Region", so Douglas Martell, Chief Executive Officer der ONYX Hospitality Group. „Amari Johor Bahru wurde entsprechend der Marktanforderungen und Trends entworfen, denn der Tourismus in Johor Bahru befindet sich in einer großen Transformation. Die Eröffnung ebnet den Weg für die kommenden Häuser OZO Medini und Shama Medini im UM Medini City Lakeside Complex im nahe gelegenen Iskandar-Gebiet.“„Wir sind zuversichtlich, dass Amari Johor Bahru in der Region von Geschäfts- und Urlaubsreisenden sehr gut aufgenommen wird. Zum einen werden die Bedürfnisse der wachsenden Anzahl von Touristen in Johor Bahru abgedeckt, zum anderen ist das Hotel ebenso eine moderne Einrichtung für Geschäftsreisende“, so Wayne Lunt, General Manager Amari Johor Bahru. „Die Lage des Hotels kann nicht idealer sein, buchstäblich mitten in der Stadt, nur wenige Gehminuten von Geschäften, der Altstadt, Restaurants, trendigen Cafés und der Grenze zu Singapur entfernt.“



Bildinformation: ONYX Hospitality Group eröffnet mit Amari Johor Bahru erstes Haus in Malaysia