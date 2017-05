(fair-NEWS)

Ein schönes Eigenheim, ein gepflegter Vorgarten und ein schön angelegter Garten in einer guten Wohngegend ist ganz sicherlich jedermanns Traum. Wenn Sie sich jetzt noch einige schmuddelige graue oder braune überquellende Mülltonnen entlang der Straße vorstellen, ist es ganz schnell mit dem positiven Gesamteindruck wieder vorbei. Das muss aber nicht sein. Lassen Sie doch einfach die hässlichen bunten Tonnen aus Ihrem Gesichtsfeld verschwinden. Das geht ganz einfach und ohne Zaubertricks durch die Anschaffung von Mülltonennverkleidungen aus dem Handel.Die Vorteile einer MülltonnenboxMülltonnenboxen gibt es als sicheren Aufbewahrungsort für die unterschiedlichsten Tonnengrößen und aus verschiedenen Materialien. Wenn Sie sich eine Mülltonnenbox kaufen, sind Ihre Mülltonnen nicht länger ein Schandfleck in Ihrem Garten oder Ihrer Straße und Sie haben endlich einen Platz, um sicher ihren Müll zu lagern. Kein Umkippen der Tonnen durch Sturm oder Vandalismus, denn mittels eines integrierten Schlosses oder eines Einhängeschlosses sind die Mülltonnenboxen abschließbar.Verschiedene Mülltonnenverkleidungen zur AuswahlEs gibt Mülltonennverkleidungen aus Holz, aus Polypropylen (Kunststoff),aus stabilem, pulverbeschichtetem Metall in glänzenden, attraktiven Farben oder aus edlem Edelstahl. Am preisgünstigsten sind Boxen aus heimischem Holz wie Fichte oder Tanne. Diese haben den Nachteil, dass das Holz laufend nachbehandelt werden muss, damit die Boxen lange nutzbar sind. Edelhölzer wie Douglasfichte sind da bedeutend pflegeleichter, aber entsprechend teurer. Die Mülltonnenboxen aus Kunststoff bedürfen kaum einer Pflege und sind günstig im Preis. Sie können mit Acrylfarben auch individuell bemalt und gestaltet werden. Das stylishe Highlight liegt bei den kostspieligen Edelstahlboxen. Da die dafür aber vollkommen pflegeleicht und sehr viele Jahre haltbar sind, amortisiert sích der hohe Anschaffungspreis dann doch wieder.Ein gepflegtes Ambiente für Ihre StraßeWährend in modernen Siedlungen Edelstahlboxen sehr edel aussehen, gibt der natürliche, nachwachsbare Rohstoff Holz in Vorortsiedlungen oder Eigenheimen mit Landhauscharme der Straße ein gemütliches, warmes Ambiente.