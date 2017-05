Traumhafte Erlebnisse im Hotel Klausen

(fair-NEWS)

Urlaub in Klausen SüdtirolIm malerischen Eisacktal liegt das Hotel Der Rierhof. Das familiengeführte Hotel zeichnet sich durch sein tolles Ambiente und seine Wohlfühlatmosphäre aus. Im gemütlichen Rierkeller werden Eigenbauweine serviert und in Gemeinschaft gelacht. Für Kinder gibt es einen Kinderpark mit Spielplatz, damit auch die Kleinsten ihren Spaß haben. Die Familienzimmer sind in zwei Stockwerke aufgeteilt und lassen damit genug Platz. Doppelzimmer und Juniorsuite bieten ebenfalls höchsten Komfort.Kulinarisches in Klausen ItalienAuf die Gäste des Hotels wartet ein reichhaltiges Frühstücksbuffet mit zahlreichen Produkten aus dem hoteleigenen Garten, dazu Säfte, Tees und eine Vitalecke. Am Abend gibt es eine Auswahl an alpinen und mediterranen Gerichten mit frischen Salaten. Einen besonderen Höhepunkt bieten die Grillabende mit ausgelassener Stimmung. Im Urlaub in Südtirol gibt es viel zu entdecken. Das Kloster Säben, das Künstlerstädtchen Klausen oder der Ötzi in Bozen sind nur einige der zahlreichen Sehenswürdigkeiten. Wer sich sportlich betätigen möchte, kann sich auf den Weg in die Berge machen, alleine oder begleitet. Oder man leiht sich am hauseigenen Radverleih ein Fahrrad aus und erkundet das große Südtiroler Radwegenetz.Wellnessoase in Klausen SüdtirolFür die vollkommene Entspannung im Urlaub hält der Rierhof viele Wellness-Anwendungen parat. Gäste können es sich bei einer angenehmen Massage gutgehen lassen. Im Erlebnis-Hallenbad und im Whirlpool kann man sich im Wasser erholen. Die finnische Blocksauna lässt Urlauber in toller Atmosphäre schwitzen und neue Kraft tanken. Auch das türkische Dampfbad lässt die Haut wieder neu aufatmen. Im Ruheraum mit beheizten Wärmebänken kann man ungewollte Gedanken loslassen und sich voll und ganz dem eigenen Wohlbefinden widmen.Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.rierhof.it