Großzügige Stadtvilla in Berlin

Berlin. Ruhig und naturnah, dabei verkehrsgünstig gelegen, lockt Berlin-Kaulsdorf viele Bauwillige. In der Heinrich-Grüber-Str. steht an diesem Wochenende eine Stadtvilla „Verona“ von Roth-Massivhaus zur Besichtigung offen.Mit dem facettenreichen Entwurf holen sich Bauherren toskanisches Flair nach Deutschland. Hier in Berlin-Kaulsdorf bietet die „Verona“ auf zwei Vollgeschossen mit 158 Quadratmetern den Wohntraum für ihre zukünftigen Besitzer. Der Eingangsbereich wirkt dank abgewalmter Überdachung besonders einladend.Grundrisse passt Roth-Massivhaus individuell und ohne Mehrkosten an. So entschieden sich die Bauherren für verschiedene Anpassung des Entwurfs an Ihre Wohnwünsche. Auf der Sonnenseite wurde der lichtdurchflutete Wohnbereich mit offener Küche, der sich über die gesamte Traufseite erstreckt, geplant. Im Sommer erweitert die überdachte Terrasse den Familientreffpunkt in den Garten. Im Winter sorgt ein Kamin drinnen für Wohlbehagen. Zum Raumangebot auf dieser Etage gehört außerdem ein Gäste-Bad mit Dusche und eine Hauswirtschaftsraum.Auch das Obergeschoss wurde individuell geplant. Der Rückzugsbereich besteht aus einem Kinderzimmer, dem Elternschlafzimmer, einer Bibliothek und einem praktischen Abstellraum. Das geräumige Badezimmer wird mit Badewanne, bodengleicher Dusche mit Abmauerung und einem Doppelwaschtisch hochwertig und funktional ausgestattet.Für stetig angenehme Temperaturen sorgt ein umweltfreundliches Gas-Brennwert/Solar-Kompaktgerät.Elektrische Rollläden für einen erhöhten Einbruchschutz und Komfort.Bauinteressierte können die Stadtvilla „Verona“ am 27. und 28. Mai in 12621 Berlin-Kaulsdorf besichtigen. (Anschrift unter: www.roth-massivhaus.de/hausbesichtigungen ). Das Haus ist jeweils zwischen 13.00 und 16.00 Uhr geöffnet, die Anfahrt ist beschildert.Kontakt:Bau- GmbH RothAllee der Kosmonauten 32 c12681 BerlinTel.: (030) 54 43 73 10Fax: (030) 54 43 73 33E-Mail: info@roth-massivhaus.deInternet: www.roth-massivhaus.de



Bildinformation: Stadtvilla „Verona“ (Abb. ähnlich) kann am Wochenende in 12621 Berlin-Kaulsdorf besichtigt werden. Foto: Roth-Massivhaus