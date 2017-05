Doppelhaus für 2 Parteien öffnet für Interessierte

(fair-NEWS)

Hamburg. In Ellerbek, keine 30 Fahrminuten von Hamburg, haben Bauinteressierte am kommenden Wochenende die Chance ein elegantes Doppelhaus, vor Übergabe an die Bauherren, zu besichtigen. Vor Ort werden Fachberater sein, die alle Fragen rund ums Bauen beantworten.Die Wohneinheiten verfügen über 104 bzw. 120 Quadratmetern auf jeweils 1 1/2 Geschossen. Die Aufteilung der Räume ist in beiden Häuser ähnlich. Variationen gibt es in den Raumgrößen und der ersten Etage.Das klassische Satteldach in modernem Anthrazit passt perfekt zum Verblendmauerwerk. Weitere Merkmale sind die zwei Stadthausgauben zum Garten, die für viel Helligkeit sorgen. Bodentiefe Fenster sowie Dreiecksfenster in den Spitzbodengiebeln sind weitere schöne Details.Die Räume des Erdgeschosses wurden offen angeordnet. So ist jeweils die Küche über einen breiten Durchgang mit dem Wohnbereich verbunden. Gäste-WC und ein Hauswirtschaftsraum vervollständigen das Erdgeschoss. Über halbgewendelte Treppen erreichen die Bewohner die obere Etage. Hier wurden unterschiedliche Grundrissvarianten gewählt. In der rechten, größeren Haushälfte finden zwei Kinderzimmer, ein Elternschlafzimmer mit praktischer Ankleide und ein großes Familienbad. Im linken Haus zählen ein Gäste-, ein Arbeits-, und ein Schlafzimmer sowie ein Bad mit bodengleicher Dusche zu der oberen Etage. Beide Wohneinheiten sind für den späteren Ausbau des Spitzbodens vorgesehen.Komfortabel und funktional wurde auch die Haustechnik geplant. So ist das Doppelhaus mit einer Fußbodenheizung ausgestattet. Die Kosten hierfür bleiben mithilfe einer modernen Luft/Wasser-Wärmepumpe langfristig niedrig.Roth-Massivhaus steht seit mehr als 15 Jahren für Qualität, Beratung und Zuverlässigkeit. Wünsche zur Individualisierung des Grundrisses werden problemlos umgesetzt.Das attraktive Doppelhaus kann am 27. und 28. Mai zwischen 13 und 16 Uhr in 25474 Ellerbek besichtigt werden. Die Anfahrt ist beschildert. (Anschrift unter: www.roth-massivhaus.de/hausbesichtigungen ).



Bildinformation: Das Doppelhaus kann am kommenden Wochenende in 25474 Ellerbek besichtigt werden. Foto: Roth-Massivhaus