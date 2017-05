EXTRA-ANGEBOT kurz vorm Durchbruch

(fair-NEWS)

Pressemitteilung: Hamburg/Blankenese den 24. Mai 2017So kühl wie die Hamburger sonst auch sind, war das Wetter und leicht regnerisch. Doch da gab es einen winzigen Sonnenstrahl. Die GIGA THOR S.A., bekannt durch Ihre Schwerkraft-Motore, gab den Anwesenden bekannt, dass es noch einmal kurz vorm Durchbruch dieser revolutionären Schwerkrafttechnologie SGV-G ein Extra-Angebot gibt um an den Errungenschaften der Gesellschaft noch teilnehmen zu können. Das Extra-Angebot gilt nur kurzfristig. Es handelt sich darum, dass man noch schnell ein sogenanntes Aktien-Kleinpaket zu einem enorm günstigen Preis erwerben kann. Das Aktien-Kleinpaket hat z.Zt. einen Buchwert von € 25.000,-- und man kann es jetzt noch kurze Zeit für nur € 1 tausend (1000,--) erwerben. Wer daran interessiert ist noch rasch ein Schnäppchen zu machen, gehe auf die Internetseite der GIGA THOR S.A. und melde sein Interesse via KONTAKTFORMULAR an. Auch wenn auf der Seite steht, dass das Finanzierungsziel schon erreicht ist, werden Meldungen via Kontaktformular noch angenommen. Dr.WWH



Bildinformation: SGV-G 20KW