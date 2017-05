(fair-NEWS)

„Quendolin der Zauberer“ bietet bunte Geschichten, lustige Reime, Lieder sowie Lern- und Bewegungsspiele. Ein Buch, was mit Spaß zur Kreativität anregt. Das Spiel mit der Sprache steht im Mittelpunkt.Buchbeschreibung:Quendolin wird mit seinen Zippezappe-Reimen die Kinder ermuntern, selbst Überleitungen zwischen Reimen und Geschichten zu erfinden: Dabei werden auf spielerische Weise die Sprach- und Lesekompetenz gefördert.Kindern, denen es schwerfällt, sich zu Dingen zu äußern, wird es auf diese lockere, lustige Art leicht gemacht, sich sprachlich zu artikulieren. Sie erlangen Sprechsicherheit und entdecken plötzlich Lust, sich am Gesprächsalltag zu beteiligen.Im Buch hilft der Assistent Quendolin, der uns durch die Welt der Wörter, Sätze, Rätsel und Geheimnisse der Sprache führt. Er rät, doch selbst einmal den Zauberhut zur Hand zu nehmen und neue Reime und Geschichten zu zaubern. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!Viel Spaß und Kreativität wünschtIngeburg FreigangTaschenbuch: 156 SeitenVerlag: Books on Demand; Auflage: 2 (14. Dezember 2015)Sprache: DeutschISBN-10: 3739221631ISBN-13: 978-3739221632Format: Kindle EditionDateigröße: 6733 KBSeitenzahl der Print-Ausgabe: 156 SeitenVerlag: Books on Demand; Auflage: 2 (7. Januar 2016)Verkauf durch: Amazon Media EU S.à r.l.Sprache: DeutschASIN: B01AAJMGS4Text-to-Speech (Vorlesemodus): AktiviertX-Ray:Nicht aktiviertWord Wise: Nicht aktiviertScreenreader: UnterstütztVerbesserter Schriftsatz: AktiviertÜber die Autorin:Geschichten spontan erfinden und Kindern erzählen, dass gehörte zum Berufsalltag der Autorin.Zum Schreiben kam Ingeburg Freigang erst sehr spät. Durch ihre jahrelange pädagogische Tätigkeit, mit dem Thema Sprachförderung, entstand „Quendolin der Zauberer“ und wurde 2011 veröffentlicht.Ihr zweites Buch: „Juliette Fortuna“, ein Kinderroman aus den ligurischen Alpen, wo sie seit Jahren ihre zweite Heimat gefunden hat,erzählt von den Lebensgewohnheiten der Bewohner dieser Region.Sprache, Menschen und ihre Geschichten sind ihre große Leidenschaftund bieten den Stoff für ihre Bücher, wobei es immer wieder um das Miteinander, die Achtsamkeit und um ‚grenzenlose’ Freundschaft geht.http://wortschatzinsel.de/Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.http://brittasbuecher.jimdo.com/http://kindereck.jimdo.com/http://pressemeldungen.jimdo.com/https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



