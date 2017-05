Bessere Noten im Zeugnis – die Schülerhilfe gibt Lerntipps

(fair-NEWS)

Gelsenkirchen, 23. Mai 2017. Das Ende des Schuljahres ist fast in Sicht, und Deutschlands Schüler zählen die Wochen bis zu den Sommerferien. Noch ist es nicht zu spät, die Schulnoten bis zum Zeugnis zu verbessern. Die Schülerhilfe hat die besten Tipps rund ums Lernen zusammengestellt, mit denen alle Schulkinder motiviert den Schuljahres-Endspurt meistern können.Treibstoff fürs GehirnWusstest du, dass deine Ernährung Einfluss auf dein Lernverhalten nehmen kann? Wenn du zum Beispiel jeden Morgen frühstückst, kannst du in der Schule viel besser lernen. Denn dein Gehirn braucht die Energie aus dem Essen, damit du dich konzentrieren kannst. Obst, Müsli oder Vollkornbrot statt Gummibärchen oder Schokoriegel: So klappt’s mit der Konzentration ganz bestimmt.Nicht verzagen – aus Fehlern lernenEine schlechte Note in der letzten Klassenarbeit? Macht nichts: Fehler sind Teil des Lernprozesses. Sieh dir die Fehler, die du gemacht hast, einmal ganz genau an. Frag einfach deinen Lehrer oder Nachhilfelehrer nach dem richtigen Weg, wenn du dir unsicher bist. Wenn du verstehst, was du warum falsch gemacht hast, machst du den gleichen Fehler garantiert nicht zweimal.EselsbrückenKennst du das? Manche Vokabeln kann man sich viel besser merken als andere, weil man dabei an etwas Bestimmtes denken muss. Versuche, dir beim Lernen immer wieder Eselsbrücken zu bauen. Ob mit bekannten Lernsprüchen oder mit einem Hinweis, den nur du verstehst – es lernt sich viel leichter, wenn du zu allem, was du lernst, ein Bild im Kopf hast.Die Lernexperten der Schülerhilfe unterstützen auch vor Ort: Alle Informationen zum Angebot und zu den Standorten der Schülerhilfe gibt es unter www.schuelerhilfe.de ***Über die Schülerhilfe:Die Schülerhilfe ist einer der führenden Anbieter von qualifizierten Bildungs- und Nachhilfeangeboten in Deutschland und Österreich sowie Deutschlands drittgrößtes Franchise-System. Seit über 40 Jahren bietet sie Einzelnachhilfe in kleinen Gruppen von drei bis fünf Schülern. Die Schülerhilfe bietet Förderung in allen gängigen Fächern, für alle Klassen und Schularten. Qualifizierte und motivierte Nachhilfelehrer kümmern sich individuell um jeden Schüler und helfen ihm, seine Leistungen dauerhaft zu verbessern. Dies belegt auch eine wissenschaftliche Studie der Universität Bayreuth. Die Schülerhilfe fördert an rund 1.100 Standorten mehr als 100.000 Schülerinnen und Schüler jährlich. Als wichtiger privater Bildungsdienstleister hält die Schülerhilfe ein breites Angebot bereit, das neben Nachhilfe auch Prüfungsvorbereitungen und Ferienkurse umfasst. Ein Qualitätsmanagementsystem, zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, dient dazu, ein Höchstmaß an Qualität und Kundenorientierung zu erzielen. Mit Erfolg, denn 94 Prozent der Kunden sind zufrieden und würden die Schülerhilfe weiterempfehlen.Pressekontakt:ZGS Bildungs-GmbH, Sabine Angelkorte, sabine.angelkorte@schuelerhilfe.de, +49 209 3606-135



Bildinformation: Mit der Schülerhilfe können alle Schüler Wissenslücken schließen und motiviert den Schuljahres-Endspurt meistern.