Robuschi gewinnt den Motion Control Industry Award 2017 für Energieeffizienz

Pressemitteilung von Gardner Denver Deutschland GmbH Produktbereich Robuschi

(fair-NEWS) Vakuum- und Druckluftgerätehersteller Gardner Denver hat den renommierten Umwelt- und Energieeffizienz-Award für seinen ROBOX energy Schraubenverdichter bei den diesjährigen Motion Control Industry Awards 2017 gewonnen.

Mit den Awards, die im Vorjahr ins Leben gerufen wurden und am 9. Mai im NEC in Birmingham stattgefunden haben, sollen herausragende Leistungen und Produktinnovationen in der Motion Control-Branche gewürdigt werden.

Der Robuschi-Triple-Impact-ROBOX-Verdichter, der sich ideal für den energieintensiven Kläranlagensektor eignet, bietet Energieeinsparungen von bis zu 30 Prozent. Dieser Faktor hat die Jury besonders beeindruckt, da mit der Auszeichnung Produkte, Systeme oder Dienstleistungen gewürdigt werden, die einen wesentlichen Beitrag zu Umweltfragen wie Energieeinsparung, Emissionskontrolle, Lärmreduktion oder Lebenszykluskosten geleistet haben.

Kläranlagen sind Hochenergie-Anwender. Allein im Vereinigten Königreich werden mehr als drei Prozent des Bruttosozialprodukts der Nation für die Reinigung von öffentlichem und industriellem Abwasser ausgegeben. Vakuumpumpen, Gebläse und Kompressoren sind für viele Prozesse in diesen Anlagen unerlässlich, und jede Reduzierung ihres Energieverbrauchs kann sich erheblich auf die Gesamtbetriebskosten auswirken.

Der prämierte ROBOX energy Schraubenkompressor hat sich bei vielen solcher Anwendungen bereits bewährt und bietet Energieeinsparungen von bis zu 30 Prozent. Durch die Kombination einer Reihe von technologischen Fortschritten wie dem Permanentmagnetmotor, der dazu beiträgt, die Kosten mit der intelligenten Steuerung der Systemkomponenten zu senken, hat das Robuschi Designteam ein Produkt auf den Markt gebracht, das in der Lage ist, die Betriebskosten des Standorts zu reduzieren und gleichzeitig die CO2-Emissionen bedeutend zu senken.

Die intelligente Steuerung "Smart Process Control" mit HMI-Schnittstelle optimiert den Luftstrom und ist unerlässlich, um die Energieeinsparungen bei der Reduzierung der Lebenszykluskosten zu erreichen. Die neue Maschine hat einen kleineren Platzbedarf als vergleichbare Geräte und kann problemlos in bestehende Kompressorräume eingebaut werden, um zusätzlichen Investitionsaufwand zu vermeiden.

Das Team nahm diese Auszeichnung als wichtigen Meilenstein in der Firmengeschichte und seine Bemühungen zur Förderung von grünen Technologien entgegen. Gareth Topping, Sales Manager für Vakuumgeräte und Gebläse bei Gardner Denver Redditch, erklärte:

"Bei Gardner Denver entwickeln wir ständig neue Technologien und der ROBOX energy Schraubenverdichterist einer unserer neuesten Erfolge. Wir freuen uns deshalb, dass das Produkt als umweltfreundlich und energiesparsam ausgezeichnet wurde. Darüber hinaus sind wir stolz darauf, dass diese Auszeichnung unser Engagement für die Zusammenarbeit mit unseren Kunden zeigt, um die besten energiesparenden Lösungen zu implementieren, die niedrige Lebenszykluskosten für ihre Anwendung liefern."

Bildinformation: Das Robuschi-Team (Mitte) freut sich über die Auszeichnung

Gardner Denver Industrials Group liefert das umfassendste Sortiment an Kompressoren und Vakuum-Produkten, in einer breiten Palette von Technologien, an Endbenutzer und OEM-Kunden weltweit in den entsprechenden Branchen.

Die Gruppe bietet zuverlässige und energieeffiziente Geräte, die in einer Vielzahl von Fertigungs- und Prozessanwendungen eingesetzt werden. Produkte, die von vielseitigen Nieder- und Hochdruckkompressoren bis hin zu kundenspezifischen Gebläsen und Vakuumpumpen reichen, bedienen Branchen wie allgemeine Fertigung, Automobilbranche und Kläranlagen sowie Lebensmittel & Getränke, Kunststoffe und Stromerzeugung. Das globale Angebot des Konzerns umfasst auch eine umfassende Reihe von Aftermarket-Services zur Ergänzung seiner Produkte.

Gardner Denver Industrials Group, Teil von Gardner Denver, Inc., hat seinen Sitz in Milwaukee, Wisconsin, USA. Gardner Denver wurde 1859 gegründet und beschäftigt heute rund 7.000 Mitarbeiter in mehr als 30 Ländern.

«Robuschi gewinnt den Motion Control Industry Award 2017 für Energieeffizienz»

