Neue Einblicke in die imbus-Welt

Möhrendorf, 24. Mai 2017 – Exzellenz, Nachhaltigkeit, Freude: Auf diesen drei Werten basiert das Arbeitsleben bei imbus – und es entwickelt sich stetig weiter. So ist nun auch der Employer Branding-Auftritt des führenden Lösungspartners für Software-Qualitätssicherung und -Test neu gestaltet worden. Die Homepage, Social Media und verschiedene Infomaterialien vermitteln Interessierten die wichtigsten Fakten zur Unternehmenskultur und Einblicke in den Büroalltag bei imbus.„Das Ziel von imbus ist es, Testen einfach zu machen. Um den Kunden das bieten zu können, kommt es auf starke Werte und eine gelebte Firmenkultur in unserem Unternehmen an“, erklärt imbus-Vorstandsmitglied Thomas Roßner. „Nur mit Freude kann Arbeit auch exzellent sein. Eine nachhaltige Unternehmensführung trägt maßgeblich dazu bei, diese Freude an der Arbeit zu erhalten. Zusammen mit Exzellenz ist dann die Grundlage dafür geschaffen, dass das Unternehmen nachhaltig investieren und wachsen kann.“imbus wurde 1992 gegründet und hat sich in den vergangenen 25 Jahren zu einem der Global Player im Bereich Software-QS und -Test entwickelt – mit insgesamt mehr als 270 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an sechs deutschen Standorten und darüber hinaus weiteren Teams in den Dependancen in Shanghai/China, Sousse/Tunesien, Toronto/Kanada und Peja/Kosovo.Das Angebot ist auf Software-Qualitätssicherung und -Test hochgradig spezialisiert. Innerhalb dieses Themas decken die Experten von imbus die gesamte Bandbreite typischer Anforderungen und Kundensituationen ab. Testaufgaben werden effizient und zuverlässig erledigt. imbus entwickelt intelligente Assistenten auf Basis der Tool-Plattform TestBench. Die imbus-Berater zeigen den Kunden, wie diese ihre Entwicklungsabläufe und Testvorgehen wirtschaftlicher gestalten können. Darüber hinaus bietet imbus Trainings zu den verschiedensten Aspekten aus dem Feld QS an.„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwartet bei imbus ein lebendiges und sicheres Arbeitsumfeld in einem zukunftsorientierten Unternehmen. Wir schaffen die Rahmenbedingungen, die sie brauchen, um sich beruflich entfalten zu können“, schildert Thomas Roßner.Detaillierte Informationen über den Arbeitgeber imbus finden Interessierte auf den neu gestalteten Karriere-Seiten unter www.imbus.de/jobs . Dort gibt es unter anderem eine Übersicht der wichtigsten Arbeitgeberleistungen, eine ausführliche Beschreibung des imbus-Werte- und Kulturmodells sowie die aktuellen Stellenangebote.Auch in den sozialen Netzwerken ist imbus jetzt im frischen Look and Feel präsent und liefert topaktuelle Infos rund um den Alltag im Unternehmen. Auf Facebook wurde dafür die Seite @imbusKarriere neu eingerichtet. Und im Arbeitgeberportal kununu unter www.kununu.com/de/imbus1 können Interessierte derzeit bereits auf 50 Bewertungen zurückgreifen, die Mitarbeitende, Azubis und Bewerber über imbus abgegeben haben.



Bildinformation: Neue Einblicke in die imbus-Welt