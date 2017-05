VOYAGER von Cellularline - Smartphone-Accessoires für den Sommer

(fair-NEWS)

Der Sommer kann kommen: Mit der neu überarbeiteten Produktlinie VOYAGER 2017 können User telefonieren, Selfies sowie Videos machen und sich in sozialen Netzwerken bewegen - und das gut geschützt am Strand vor Sand und Wasser.VOYAGER WAVE, VOYAGER MUSIC und VOYAGER POCHETTE schützen das Smartphone stilvoll in modernen Farben und Grafiken!VOYAGER WAVE ist eine wasserdichte Schutzhülle im stylischen Sprayer-Muster.Die IPX8-zertifizierte und bis in 20 Meter Tiefe wasserdichte Schutzhülle VOYAGER WAVE ermöglicht die Handynutzung am Strand oder im Schwimmbad und schützt vor Wasserspritzern und Sand. Die praktische Trageschlaufe und die Dokumententasche auf der Rückseite machen die Hülle zum optimalen Begleiter für unterwegs!VOYAGER WAVE ist erhältlich in Schwarz, Hellblau, Pink und Grau. Unverbindliche Preisempfehlung: 14,99 EURVOYAGER MUSIC ist die ideale Handyhülle für Musikfans. Sie hat einen Kopfhöreranschluss, eine Trageschlaufe und ist wasserdicht nach IPX8: Endlich kann man im Schwimmbad entspannt die Playlist anhören, ohne Angst vor Wasser zu haben! Unverbindliche Preisempfehlung: 19,99 EURVOYAGER POCHETTE ist eine Smartphone-Tasche, die in ihrem Inneren Platz für Karten, Dokumente und Kleingeld bietet. Über das transparente Fenster mit Touchscreen-Empfindlichkeit lassen sich sämtliche Handyfunktionen bedienen. Der Spritzschutz nach IPX4 ist garantiert wasserdicht. Die doppelt sichere Tasche der VOYAGER POCHETTE schützt persönlichen Dinge vor Sand, Sonnencreme, Wasserspritzern und Schmutz. Erhältlich in den zwei neuen, farbigen Sommermustern "Flamingo" und "Seestern". Unverbindliche Preisempfehlung: 16,99 EUR



