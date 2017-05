Connecting Future Energy Leaders Now

(fair-NEWS)

Berlin, 24. Mai 2017. Am Wochenende zwischen dem 19. und 21. Mai 2017, lud das European Energy Students Network (EESN) in die Technische Universität Berlin an der Straße des 17. Juni um im Rahmen der zweiten Annual Conference zum informieren, lehren und Diskussionen anzustoßen. Rund 100 Studenten aus 13 Ländern reisten hierfür in unsere Hauptstadt. Unter Anderem waren die Fachrichtungen Technik, IT, Jura, VWL und BWL alle mit energetischem Schwerpunkt vertreten.Unterstützt wurde die Veranstaltung von First Solar und HELIIX als Hauptsponsoren, Microenergie Systems als Gastgeber, sowie dem WORLD ENERGY COUNCIL (WEC) , Initiate! und FRIENDS OF THE SUPERGRID als Knowledge Partner. Neben verschiedenen Vorträgen, Diskussionen und Workshops hatten die Teilnehmer auch die Möglichkeit sich über Energie Start-ups und wissenschaftliche Arbeiten zu informieren. Redner waren hochrangige Mitglieder der Energiebranche beispielsweise vom WEC oder InnoEnergy.Den diesjährigen Research Wettbewerb gewann die Russin Alena Alekseeva von der Novosibirsk State Technical University (Moskau) für ihre Arbeit zum Thema flexibler Solarzellen auf Silikonbasis. Das WORLD ENERGY COUNCIL stellte erstmal das neu entwickelte Mentorship programm vor. Gemeinsam mit Initiate! und FOSG unterzeichnete EESN MoUs.In der sich stark ändernden Energiewirtschaft schaffen die jungen Mitglieder von EESN einen Dialog, der sich von dem der etablierten Konferenzen abheben kann und deutlich macht in welche Richtung und mit welchem Elan der Sektor in Zukunft geformt werden wird.EESN wuchs im vergangenen Jahr aus einer Initiative an EPFL (Schweiz). EESN ist die einzige von Studenten geführte, europäische Organisation die Studenten aller Energie Fachrichtungen und Technologien miteinander und den Stakeholdern der Branche verbindet. Darüber hinaus leistet EESN Arbeit durch Research- und Beratungsprojekte.Das Vollständige Konferenzprogramm und Informationen zu allen Referenten finden Sie unter ​ www.eesn.info/2017anconf ​.Bei weiterführendem Interesse wenden Sie sich bitte an Magdalena Strasburger Tel. +49 170 8000489 E-Mail: ​magdalena.strasburger@eesn.info​.