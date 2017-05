Pressearbeit, die wirkt – klassisch, digital, crossmedial

(fair-NEWS)

Die Digitalisierung hat Pressearbeit radikal verändert – zusätzliche Plattformen und interaktive Kommunikationskanäle wie Twitter, Facebook und Instagram bieten verschiedenste Möglichkeiten, das eigene Unternehmen und seine Produkte in den Fokus zu rücken. Dadurch nehmen die Anforderungen an PR-Manager zu, denn neben klassischen Kampagnen gilt es nun, multimedial zu planen und Online-Portale und Social Media zu bespielen, Texte Web-tauglich zu verfassen und (Bewegt-)Bildmaterial zur Verfügung zu stellen.Aus diesem Grund veranstaltet die Akademie der Deutschen Medien vom 20. bis 23. Juni 2017 den viertägigen Intensivkurs „PR- und Communications-Manager“ in München. Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über die wesentlichen Instrumente für eine erfolgreiche Pressearbeit im digitalen Zeitalter. Sie erfahren, wie sie Public-Relations-Maßnahmen strukturiert und multimedial entwickeln, umsetzen und evaluieren können – vom Verfassen aussagekräftiger Pressetexte über die PR-Konzeption bis hin zum Reputation Management im Social Web.Das Intensivseminar richtet sich an Mitarbeiter aus Presseabteilungen von Unternehmen, Verlagen, Verbänden, Stiftungen und Agenturen sowie Neu- oder Quereinsteiger im Bereich PR und Unternehmenskommunikation.Vom 14. bis 17. November 2017 wird das Seminar erneut in München angeboten.Weitere Informationen und Anmeldung: