Ein Beruf mit Zukunft? - Handelsfachwirt/Handelsfachwirtin

Eine qualifizierte Ausbildung ist in schwierigen Zeiten der Grundstein für eine gute Zukunftsperspektive. Handelsfachwirte werden derzeit händeringend von namhaften Unternehmen gesucht. Wir erklären nachfolgend, wie die Ausbildung abläuft.Weiterbildung oder Berufsausbildung?Die Ausbildung Handelsfachwirt kann auf zwei Weisen erfolgen: einmal als Weiterbildung nach einer Ausbildung im Groß- und Außenhandel oder im Einzelhandel zum Beispiel in einem Handelsunternehmen. Andererseits als direkte Ausbildung nach dem Abitur in einem Unternehmen.Geprüften Handelsfachwirten stehen häufig die Türen zum Einstieg in Führungspositionen offen. Besonders renommierte Unternehmen, wie Lidl Group, Aldi Group, REWE Handeslkette sind immer auf der Suche nach qualifizierten Handelsfachwirten. Im Gegensatz zu anderen kaufmännischen Ausbildungsberufen, in denen die Auszubildenden nach Ende der Ausbildung oft gezwungen sind sich neu zu orientieren, eröffnen sich qualifizierten Handelsfachwirten größere Zukunftsperspektiven: Sie haben die Chance, eigenverantwortlich zu arbeiten und sich in Führungspositionen zu etablieren.Die Ausbildung zum Handelsfachwirt ist in etwa mit einer Meisterausbildung im handwerklichen und gewerblichen Bereich vergleichbar. Sie werden im Einzelhandel und auch im Groß- und Außenhandel eingesetzt. Dort leiten Sie die Unternehmensfilialen, Warenhäuser, Fachmärkte und Zweigstellen der Unternehmen und übernehmen Handels- oder Werksvertretungen.Aufgrund der Branchenvielfalt können sehr gut Interessen und Beruf vereinbart werden. So können beispielsweise Schmuckinteressierte in einem Schmuckgeschäft tätig werden oder Sportinteressierte in einem Sportfachhandel. Dort übernehmen sie die Steuerung und Planung des Geschäfts, ihr Tätigkeitsbereich ist breit gefächert:• Organisation wirtschaftlicher Abläufe• Präsentation der Waren - Wahl des Sortiments• Einholung von Angeboten - Warenbestellung• Handelscontrolling• Finanz- und Rechnungswesen• Personalwesen• MarketingDie Prüfung erfolgt nach den Richtlinien der Industrie- und Handelskammer (IHK). Die Dauer der Ausbildung zum geprüften Handelsfachwirt ist abhängig von der Unterrichtsform. Die Ausbildung kann in einem Vollzeitstudium erfolgen, als Fernstudium oder als Ausbildungsberuf mit Blockunterricht.Um für eine Weiterbildung zum Handelsfachwirt zugelassen zu werden, muss zunächst eine abgeschlossene Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann oder Groß- und Außenhandelskaufmann absolviert werden. Es ist eine mindestens zweijährige Berufspraxis in einem Handelsbetrieb nachzuweisen.Anbieter sind alle großen Akademien und Handelsunternehmen. Wir arbeiten dabei zusammen mit Partnern in Frankfurt, Mainz/ Wiesbaden, Köln und Hannover.



Bildinformation: Ein Beruf mit Zukunft? - Handelsfachwirt/Handelsfachwirtin