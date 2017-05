(fair-NEWS)

Hamburg, 24.05.2017 – Die Webseite von AUSGEZEICHNET.ORG erstrahlt in neuer Optik. Modernes Design und benutzerfreundliche Funktionen stehen im Fokus der neuen Onlinepräsenz. Kunden, Interessenten und Geschäftspartner finden die Webseite ab sofort unter https://www.ausgezeichnet.org – in neuem Look, mit optimierter Struktur, intuitiver Navigation und mobil optimiert.Inhalte & DesignDas neue Design zeichnet sich durch ein frisches und modernes Seitenlayout mit reduzierten, aussagekräftigen Inhalten aus. Der neue Seitenaufbau konzentriert sich auf das Essentielle. Diese klare Struktur sorgt für eine optimale Benutzerführung und intuitives Navigieren mit kurzen Wegen. So wird auf elegante Weise eine Verbindung zwischen Funktionalität und Design hergestellt.AUSGEZEICHNET.ORG mit „Responsivem Webdesign“Während die Bildschirmauflösung von Webseiten früher nur für Computer-Desktops optimiert werden musste, ist es inzwischen wichtig, eine Vielzahl von Endgeräten zu berücksichtigen. Egal ob die Webseite per Smartphone, Tablet oder Laptop aufgerufen wird, bietet sie dem User ein optimales Nutzungserlebnis – unabhängig von den verschiedenen Bildschirmformaten und -auflösungen. Nicht nur die Inhalts- und Navigationselemente, sondern auch der strukturelle Aufbau der Seite passen sich individuell der Bildschirmauflösung der entsprechenden Geräte an. Dementsprechend folgt das Design dem Nutzer.



Bildinformation: Modern, userfreundlich, mobil optimiert – die neue Webseite von AUSGEZEICHNET.ORG