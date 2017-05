Life’s a Peach: Mit dem neuen Gallo Family Vineyards Spritz Peach & Nectarine in den Sommer

(fair-NEWS)

Wenn die Tage länger und die Temperaturen wärmer werden, gibt es nichts Schöneres, als einen lauen Abend mit Freunden auf dem Balkon oder im Park zu genießen. Wenn man dann auch noch einen sommerlichen Drink im Glas hat, ist das Glück perfekt. Den liefert Gallo Family Vineyards mit dem neuesten Mitglied der Spritz-Familie, dem Spritz Peach & Nectarine. Der leichte Weincocktail mit wenig Alkohol und zarten Fruchtnoten schmeckt am besten eisgekühlt und ist der ideale Begleiter durch den Sommer.Schwalbach, Mai 2017. „Gerade wenn es wärmer ist, möchten viele keine zu herausfordernden Weißweine oder wuchtigen Rotweine trinken“, sagt Dirk Schultheis von der E. & J. Gallo Winery. Wer dennoch nicht auf verlässliche Qualität, Genuss und Erfahrung verzichten möchte, entscheidet sich für Gallo Family Vineyards. „Mit unseren Spritz-Varianten haben wir unkomplizierte ‚Terrassenweine‘ im besten Sinne des Wortes geschaffen.“ Damit liegt die Marke voll im Trend, denn die Nachfrage nach nicht zu schweren, fruchtbetonten Getränken mit wenig Alkohol steigt von Jahr zu Jahr. Der neueste Weincocktail Spritz Peach & Nectarine hat genau wie die beiden anderen Sorten Spritz Pineapple & Passionfruit und Spritz Raspberry & Lime leichte 5,5 % Vol. Seine Grundlage bildet Gallo Family Vineyards Grenache Rosé, verfeinert wird er mit etwas Kohlensäure und feinen Fruchtnoten von Pfirsich und Nektarine.Auch für Menschen, die ihren fruchtigen Sommerwein am liebsten pur und nicht als Cocktail genießen, bietet der kalifornische Weinproduzent eine breite Auswahl: Das Leichtgewicht ist mit knapp neun Prozent Alkohol der Moscato. Grenache Rosé, White Zinfandel oder Summer Red eignen sich ebenfalls perfekt als Begleiter für BBQ, Picknick und Co.Die Leidenschaft für Wein bestimmt das Handeln der Familie Gallo schon seit der Firmengründung durch die Brüder Ernest und Julio im Jahr 1933. Dabei steht die Marke Gallo Family Vineyards für die Einhaltung bewährter Traditionen und gleichzeitig für kontinuierlich innovatives Handeln, zum Beispiel in Fragen umweltfreundlicher Technologien. Das Portfolio, das Cal Dennison als Chief Winemaker seit mehr als zehn Jahren verantwortet, umfasst unter anderen Chardonnay, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon und Zinfandel. National und international sind die Weine von Gallo Family Vineyards vielfach ausgezeichnet.Die Saisonweine Gallo Family Vineyards Spritz sind aktionsweise in ausgewählten Märkten von Rewe, Real, Edeka und Kaiser’s Tengelmann erhältlich.Weitere Informationen unter www.gallo.de