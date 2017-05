Leitbilder ja - aber dann richtig

(fair-NEWS)

Eigentlich jedes Unternehmen schreibt sich ein Leitbild auf die Fahne - nur verstaubt diese dann meist im Keller. "Während ein Geschäftsführer dieses noch im Schlaf herunterbeten kann, weiß der gemeine Mitarbeite davon meistens ziemlich wenig bis gar nichts", so Ben Schulz, Personal Branding-Experte und Geschäftsführer der Agentur werdewelt. Selbst wenn ein Mitarbeiter das Leitbild des Unternehmens kennt, ist der Schritt zur Integration in den Arbeitsalltag doch recht groß.Leitbilder bilden die Persönlichkeit des Unternehmens in Worten ab und werden als Abgrenzungs- wie Unterscheidungsmerkmale zu anderen Unternehmen verstanden. Klar, dass das am besten auch beim Kunden ankommen soll. Wie die Persönlichkeit des Unternehmens so gelebt werden kann, dass sie selbst dort erkennbar wird, wo ein Mitarbeiter mit einem Kunden spricht - für diese Fragestellungen öffnet der Marketingansatz "Personal Branding" erstmals Gedankenräume.Bisher wurden Leitbilder in Credos übersetzt: Kunde nach einer Minute auf der Fläche ansprechen, Gästen das Koffertragen sofort bei Betreten des Hotels abnehmen, beim Abstellen von Speisen einen Guten Appetit wünschen - starre Reglements, die bedingungslos eingehalten werden mussten. "Aber jetzt mal ganz ehrlich: Erkennen wir den Wert zuvorkommend, wenn uns an der Rezeption der Koffer weggenommen wird, obwohl uns das unangenehm ist?", erklärt Schulz die Problematik an der Starrheit solcher Regeln - es ist nicht für jeden Menschen zuvorkommend, denn Menschen sind unterschiedlich. Und somit ist der good will hinter den Credos verraucht, ohne wirklich dem Unternehmen hilfreich gewesen zu sein.Personal Branding für Unternehmen dagegen zieht das Pferd von einer anderen Seite auf: Denn starre Regeln und Richtlinien sind nicht so überzeugend wie ein Mensch, der uns verstehen und helfen will: "Menschen kaufen von Menschen". Das offenbart sich schon darin, dass wir lange Wartezeiten beim Friseur unseres Vertrauens, weitere Strecken zum Bäcker mit den besten Brötchen und höhere Kosten in unserer Lieblingswerkstatt in Kauf nehmen.Genau das sollten Unternehmen für sich nutzen und überlegen, wie die eigenen Leitbilder so übersetzt werden können, dass Mitarbeiter sich darin wiederfinden. "Wer die Unternehmensidentität in die eigene, ganz persönliche Identität einfließen lassen kann, ist in der Lage das Unternehmensleitbild authentisch zum Kunden zu transportieren."Nähere Informationen zu Benjamin Schulz unter <a href="www.benjaminschulz.info/">www.benjaminschulz.info/</a>Nähere Informationen zur werdewelt unter <a href="https://www.werdewelt.info">https://www.werdewelt.info</a>Nähere Informationen zum Buch "Erfolg brauch ein Gesicht" unter <a href="www.erfolg-braucht-ein-gesicht.de">www.erfolg-braucht-ein-gesicht.de</a>



Bildinformation: Warum Personal Branding die Identität von Unternehmen schärft, weiß Ben Schulz.