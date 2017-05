Musikfestival stellt Friedensinitiativen in den Fokus

(fair-NEWS)

Pax Terra Musica, das Friedensfestival 2017, findet vom 23. bis 25. Juni 2017 auf der ehemaligen Militärflughafen Niedergörsdorf bei Jüterbog statt.Malte Klingauf, Geschäftsführer der Pax Terra Musica gGmbH, erklärt: "Wir haben mit <a href="www.pax-terra-musica.de/">Pax Terra Musica</a> ein modernes und sehr abwechslungsreiches Festival für Jedermann geschaffen." Das Friedensfestival biete neben Musikinhalten einen Fokus auf das breit gefächerte Kulturangebot aus Vorträgen, Diskussionsrunden und Workshops, die darüber informieren "was für den Frieden in der Welt getan wird".Auf dem Festivalgelände bei Berlin können Interessierte über 100 ausgesuchte Aussteller und Unterhaltungsmöglichkeiten besuchen. Das Pax Terra Musica stellt erfolgreiche Projekte wie Grundeinkommen e.V. des Gründers der Drogeriemarktkette dm, Götz Werner, vor und ermöglicht den Besuchern sich in zahlreichen <a href="www.pax-terra-musica.de/aussteller">Workshops und Podiumsdiskussionen</a> zu vernetzen und selbst aktiv zu werden.Rund 150 große und kleine Foren, Vorträge und Diskurse decken sämtliche Bereiche der Friedensbewegung ab - informieren und laden zur Diskussion: von internationalen Vereinigungen wie dem International Network of Engineers and Scientists for Global Responsibility INES und dem International Peace Bureau IPB, über engagierte Bürgerinitiativen und Kampagnen, wie StoppRammstein und Forum Frankfurt, bis hin zu Aktionsnetzwerken für nachhaltigen Frieden und Unterstützern des Völkerrechts, wie der IALANA und Human Connection.Die Vision des wohl polarisierendsten Musikfestival des Jahres ist es, nach Klingauf, das deutsche Pax Terra Musica, als "Größe in der internationalen Friedensbewegung" zu etablieren.<a href="www.pax-terra-musica.de/">Pax Terra Musica - Friedensfestivals 2017</a>Waren Ende 2013 weltweit noch ~ 51 Mio. Menschen auf der Flucht vor Kriegen, Vertreibung, totaler Zerstörung von Lebensgrundlagen, Vergewaltigungen, politischer Verfolgung und Folter, waren es zwei Jahre später - also Ende 2015, bereits mehr als 60 Mio. Flüchtlinge.Neben Klima- und Hungerkatastrophen, sind es vor allem militärische Konflikte um Machteinfluss, Ressourcen und Transportwege, wo politische und militärische Entscheider versagen und tagtäglich Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen zugelassen werden. Während der militärisch industrielle Komplex westlicher Nationen nicht nur durch deren exorbitanten Waffenproduktionen und -exporte profitiert, werden diese Konflikte zu Lasten der Bevölkerungen in den jeweiligen Kriegsregionen geführt.Die <a href="www.pax-terra-musica.de/ueber-uns">Organisatoren des Friedensfestivals 2017</a> - Pax Terra Musica, wollen für den Frieden auf der Welt ein lautes und unüberhörbares Zeichen setzen und laden alle friedliebenden Menschen ein, Teilnehmer des Friedensfestivals zu werden.



Bildinformation: Musikfestival stellt Friedensinitiativen in den Fokus