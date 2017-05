Das Phicomm Energy 3+ erstrahlt im neuen Glanz

Pressemitteilung von Profil Marketing OHG

Das Mittelklasse-Smartphone ist ab sofort in Schwarz und Roségold erhältlich

(fair-NEWS) Phicomm, Anbieter innovativer Smartphones und Netzwerklösungen, hat heute die Produktverfügbarkeit des Android-Smartphones Energy 3+ in den neuen Farben Schwarz und Roségold bekannt gegeben. Das LTE-Smartphone mit Android 6.0 hat ein 5,5-Zoll großes IPS-Display und ist mit einem 1,3 GHz Octa-Core-Prozessor (MT6753) mit 2GB Arbeitsspeicher / 16GB ROM-Speicher (erweiterbar um 128GB über MicroSD-Karte) bestückt. Die Rückkamera mit Dual-LED-Blitz hat eine Auflösung von 13 Megapixeln. Durch die zwei integrierten LEDs können natürliche Farben (durch Mischen von unterschiedlichen Farbtemperaturen) erreicht werden. Ein 3650mAH starker Akku ermöglicht Gesprächslaufzeiten von bis zu 780 Minuten. Als kleine Besonderheit bietet das Energy 3+ die Fingerabdruck-Technologie – eine interessante und sehr einfache Alternative zum gewöhnlichen Entsperrcode. Der Sensor kann zusätzlich für die Autorisierung von Käufen und App-Zugriffen genutzt werden.



Preis und Verfügbarkeit

Das Energy 3+ ist ab sofort in den Farben Schwarz und Roségold zu einem UVP von 179 EUR inkl. MwSt. im Handel erhältlich. Weiterhin ist das Smartphone in Titanium Grey verfügbar. Weitere Informationen dazu unter www.phicomm.de

Bildinformation: Phicomm Energy 3+

Über PHICOMM

Die Phicomm (Shanghai) Co., Ltd (früher: Shanghai Feixun Communication Co., Ltd). mit dem Markennamen - PHICOMM - ist ein High-Tech-Anbieter von Endgeräten für mobile Kommunikation sowie Netzwerklösungen und Systemtechnik. Um sich auf dem europäischen und vor allem auf dem deutschen Markt zu positionieren, wurde im Herbst 2012 die Phicomm Europe GmbH mit Firmensitz im Süden von München gegründet. Seitdem hat sich PHICOMM auf dem Weg als Anbieter innovativer Kommunikationstechnologie (u.a. Smartphones und Netzwerkprodukte) mit den Schwerpunkten von europaweitem Vertrieb, Service und dem technischen Support schnell etabliert und erfolgreich weiterentwickelt.

Mit der Vision - das Leben unserer Kunden durch innovative Kommunikationstechnologie zu bereichern und neue Erlebniswelten zu schaffen - arbeiten wir kontinuierlich an der Verbesserung unserer Servicequalität und Kundenzufriedenheit. Wir bieten effiziente und intelligente Lösungen für den Privatkunden, Kleinunternehmer sowie für Business-Anwender. Als Geschäftskonzept wird das B2B-Businessmodel in ganz Europa zu ausgewählten Distributions- und Systempartnern zugrunde gelegt. Weitere Informationen finden Sie auf www.phicomm.de und https://www.facebook.com/PhicommEurope/.

