Usbekistan lädt ein zu Agrofachmessen

Usbekistan AgroTech/AgroMash Expo ist eine internationale Fachmesse für Maschinen, Technologien und Anlagen für die Land- und Ernährungswirtschaft. Sie wird in Usbekistan seit 2006 regelmäßig erfolgreich durchgeführt und innerhalb von 10 Jahren haben mehr als 500 Unternehmen aus 60 Ländern, darunter aus Europa, Israel, Südkorea, China, der Türkei und anderen Ländern an dieser Fachmesse teilgenommen. Usbekistan AgroTech/AgroMash Expo wurde von mehr als 60.000 Kleinunternehmen, Land- und Viehwirtschaftlern und Farmbetrieben besucht. Abgeschlossen wurden mehr als 4000 entsprechende Kaufverträge zwischen Hersteller, Abnehmer und Vertragshändler.Fachmesse AgroTech/AgroMash Expo bietet den ausstellenden Unternehmen die Möglichkeit, neue Geschäftspartner aus Usbekistan zu finden.Die Fachmesse enthält die folgenden Abschnitte: „Verarbeitung von Obst und Gemüse“, „Verarbeitung von Fisch und Fleisch“, „Milchverarbeitung “, „Tiermedizin“, „Herstellung von Back- und Teigwaren“, „Verpackung und Etikettierung“, „Gefrieranlagen“ „Chemische Pflanzenschutzmittel, Feldspritzen “, „Gewächshäuser“, „Bienenzucht“, „Anlagen für die Heimarbeit (Nähmaschinen, Teppiche, etc.)“. Im Rahmen der Ausstellung werden auch Seminare zu diesen Themenbereichen angeboten.Die Organisatoren laden alle Interessenten zur 12. Internationalen Fachmesse AgroTech/AgroMash Expo-2017 vom 30. Mai bis 2. Juni herzlich ein.Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Webseite der Fachausstellung: http://agrominitech.mfer.uz Kontaktdaten:E-Mail: uzexpocentre@gmail.com info@uzexpocentre.uz minitech@uzexpocentre.uz.Tel.: (+998 71) 238-56-10, (+998 71) 238-56-11 und (+998 71) 234-40-62Fax: (+998 71) 238-56-10Die Teilnahme an der Ausstellung ist der kürzeste Weg in den Markt Usbekistans!Herzlich Willkommen!



