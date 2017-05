Schnellere, bessere und kostengünstigere Übersetzungen

Pressemitteilung von Across Systems GmbH

(fair-NEWS) Karlsbad, 24. Mai 2017: Laut der "Language Industry Survey 2017" beschäftigen sich europäische Übersetzungsunternehmen und freiberufliche Übersetzer momentan mit den Themen maschinelle Übersetzung, Automatisierung, und Qualitätssicherung. Die Umfrage, der Verbände Elia, EMT, EUATC, FIT Europe, GALA und der LIND group untersucht regelmäßig die Erwartungen und Bedenken der europäischen Übersetzungsbranche. Aktuell wird von den 866 Teilnehmern Preisdruck als die Herausforderung Nummer eins betrachtet, dicht gefolgt von Qualitätsanforderungen und gestiegenem Zeitdruck. Der Hersteller einer Software für das Übersetzungsmanagement, Across Systems, kann diese Aussagen aus direkten Kundenerfahrungen bestätigen und bietet passende Lösungen an.



"Ohne Technologieunterstützung ist es kaum mehr möglich, die Herausforderungen in der multilingualen Kommunikation zu meistern. In Verbindung mit optimalen Prozessen können clevere Softwarelösungen dabei helfen, mehr Zeit für das Wesentliche zu gewinnen - nämlich die Erstellung von Übersetzungen in höchstmöglicher Qualität. Viele unserer Kunden konnten so ihre Durchlaufzeiten bereits um 50 % reduzieren", so Christian Weih, Member of Management Board bei Across Systems.



Weitere Informationen: Karlsbad, 24. Mai 2017: Laut der "Language Industry Survey 2017" beschäftigen sich europäische Übersetzungsunternehmen und freiberufliche Übersetzer momentan mit den Themen maschinelle Übersetzung, Automatisierung, und Qualitätssicherung. Die Umfrage, der Verbände Elia, EMT, EUATC, FIT Europe, GALA und der LIND group untersucht regelmäßig die Erwartungen und Bedenken der europäischen Übersetzungsbranche. Aktuell wird von den 866 Teilnehmern Preisdruck als die Herausforderung Nummer eins betrachtet, dicht gefolgt von Qualitätsanforderungen und gestiegenem Zeitdruck. Der Hersteller einer Software für das Übersetzungsmanagement, Across Systems, kann diese Aussagen aus direkten Kundenerfahrungen bestätigen und bietet passende Lösungen an."Ohne Technologieunterstützung ist es kaum mehr möglich, die Herausforderungen in der multilingualen Kommunikation zu meistern. In Verbindung mit optimalen Prozessen können clevere Softwarelösungen dabei helfen, mehr Zeit für das Wesentliche zu gewinnen - nämlich die Erstellung von Übersetzungen in höchstmöglicher Qualität. Viele unserer Kunden konnten so ihre Durchlaufzeiten bereits um 50 % reduzieren", so Christian Weih, Member of Management Board bei Across Systems.Weitere Informationen: https://www.goodnews.de/pressemitteilung-across-systems/uebersetzungen-schneller-besser-und-kostenguenstiger.html

Über die Across Systems GmbH



Across mit deutschem Hauptsitz in Karlsbad (bei Karlsruhe) und einer US-amerikanischen Niederlassung in Glendale (bei Los Angeles) ist Hersteller des Across Language Server, einer marktführenden Softwareplattform für alle Sprachressourcen und Übersetzungsprozesse im Unternehmen. Durch den Einsatz von Across können bei höherer Übersetzungsqualität und mehr Transparenz der Aufwand und somit die Prozesskosten innerhalb kürzester Zeit reduziert werden.



Der Language Server kann konform mit der ISO 17100:2015 für Übersetzungsdienstleistungen aufgesetzt werden. Die Across Systems GmbH ist zertifizierter Partner von Microsoft, wodurch die erfolgreiche Einführung der Microsoft-Technologien gewährleistet ist. Dank eines Software Development Kits (SDK) ist die Integration von Across in IT-Umgebungen problemlos möglich. Unterstützung hierfür bieten die Abteilung Business Services & Support bei Across und namhafte Systemintegratoren und Technologiepartner.



Im Rahmen der Produktentwicklung kooperiert Across mit internationalen Universitäten und Hochschulen. Auch mit namhaften Technologieunternehmen ( www.across.net/kunden-partner/partner/technologiepartner/ ) und Sprachdienstleistern ( www.across.net/kunden-partner/partner/uebersetzungsdienstleister/ ) setzt der Softwarehersteller seit Jahren auf partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Kunden von Across sind (Auszug): 1&1 Internet AG, Allianz Versicherungs AG, HypoVereinsbank, Miele, SMA Solar Technology AG, ThyssenKrupp u. v. m.

Alle Informationen über die Across Systems GmbH finden Sie unter www.across.net.

«Schnellere, bessere und kostengünstigere Übersetzungen»

Im Stoeckmaedle 13-1576307 KarlsbadDeutschlandTelefon: +49 7248 925-412Anja Bergemanngood news! GmbH Marketing & PR ConsultingKolberger Str. 3623617 Stockelsdorfnicole@goodnews.deTelefon: +49 451 88199-12Publiziert durch PR-Gateway.de.Permanenter Link zur Pressemitteilung