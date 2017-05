(fair-NEWS)

Ein Filmteam der Wissenschaftsredaktion des hr fernsehens hat das HorseDream Seminar "Die Kunst der Führung" begleitet. Der Beitrag ist jetzt in der ARD Mediathek zu sehen: <a href="www.ardmediathek.de/tv/alles-wissen/Pferdeseminare-f%C3%BCr-Manager/hr-fernsehen/Video?bcastId=3416170&documentId=42908884">hr fernsehen - alles wissen</a>Dazu hieß es in der Anmoderation:"Manager Training mit Pferden - weg vom Schreibtisch, raus auf die Reitbahn. Was vor einigen Jahren noch belächelt wurde, gilt heute als gängige Trainingsmethode, um Manager und Chefs zu gestandenen Führungspersönlichkeiten zu machen. Das Pferd als Medium, als Spiegel der eigenen Persönlichkeit - denn Pferde kennen keine Vorurteile, sind normalerweise nicht nachtragend und immer wieder zur Kommunikation bereit. Deshalb kann der Mensch auch so viel von ihnen über eine gute Zusammenarbeit lernen. Wie das funktioniert haben wir uns angeschaut."Und nach dem Beitrag:"Hoffentlich haben das jetzt auch einige Chefs gesehen."HorseDream veranstaltet Führungsseminare und Teamtrainings mitten in Deutschland. Der Seminarort Oberbeisheim liegt 30 Minuten südlich von Kassel an der A7. Offene Seminare finden regelmäßig statt. Die Teilnahme kostet netto rund 900,00 Euro pro Tag. Für firmeninterne Trainings werden individuelle Angebote gemacht. Feedback und Referenzen sind auf www.horsedream.de/referenzen---feedback.html zu finden.



Bildinformation: hr fernsehen - alles wissen: Beitrag zum Managertraining mit Pferden