SENSOR+TEST 2017: Unitronic präsentiert neue Partikelsensoren für Luftreiniger und Lüftungssysteme

Düsseldorf, im Mai 2017 – Die Unitronic GmbH, Entwicklungsdienstleister aus Düsseldorf und Mitglied des schwedischen Technologiekonzerns Lagercrantz Group AB, präsentiert auf der diesjährigen SENSOR+TEST 2017 in Halle 1, Stand 559 das Partikelsensor-Modul MDSM025B, das feine Partikel wie Hausstaub, Pollen, Keime, Staubmilben und Zigarettenrauch erkennt. Es zeichnet sich durch seine kompakte Größe, die langfristige Zuverlässigkeit sowie die einfache Instandhaltung aus.Das Modul MDSM025B verfügt über eine MCU-Steuerung, einen PWM-Ausgang sowie eine integrierte Optimierungsfunktion, welche die Langzeitperformance des Sensors bei der Aktivierung entsprechend verlängert. Das Modul detektiert Staub, Pollen, Keime, Staubmilben als auch Zigarettenrauch mit einer Partikelgröße von > 0,85 µm. Die Empfindlichkeit des Sensors ist - für eine besonders effiziente Steuerung - optional einstellbar. Das Modul überzeugt durch kompakte Abmessungen (59 x 45 x 17 mm) sowie durch eine hervorragende Langzeitstabilität.Die Module finden in Luftreinigern und IAQ-Systemen (Indoor Air Quality) sowie Lüftungssystemen ihren Einsatz.

Über UnitronicDie 1969 gegründete Unitronic GmbH ist seit 2002 Mitglied des schwedischen Technologiekonzerns Lagercrantz. Der Konzern besteht aus rund 40 Unternehmen, welche in sieben Ländern in Europa, China und den USA aktiv sind und beschäftigt über 1.200 Mitarbeiter. Die Geschäftsbereiche sind in die Segmente Elektronik, Mechatronik, Kommunikation und Nischenprodukte aufgegliedert. Alle Operationen werden dezentral durchgeführt, sodass jede Tochtergesellschaft unabhängig vom Konzern agieren kann. Unitronic hat sich zum Ziel gesetzt, Kunden im deutschsprachigen Raum durch kompetenten Design-In- und Aftersales-Support aktiv und herstellerübergreifend bei der Auswahl und Implementation neuester Technologien zu unterstützen. Das Portfolio umfasst innovative IoT- und M2M-Lösungen, Produktentwicklungen im Bereich der Sensorik und Gassensorik sowie individuelle Entwicklungsdienstleistungen. Abgerundet wird das Portfolio durch Distributoren-Verträge mit führenden Herstellern aus den Bereichen Halbleiter, Sensoren und Module für Telematik, Telemetrie, RFID, Navigation, Connectivity sowie Kabelverbindungen und Werkzeuge. Somit garantiert Unitronic für eine größtmögliche Auswahl der für die jeweilige Kundenapplikation am besten geeignete Lösung.Weitere Informationen finden Sie unter www.unitronic.de