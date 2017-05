First Elephant Mönchengladbach erfolgreich gestartet

(fair-NEWS)

Seit März 2017 bietet First Elephant Self Storage in der Bonnenbroicher Straße 2-14 sichere, günstige Lagerräume für jeden Mönchengladbacher auf Platzsuche.Mönchengladbach, im Mai 2017 – First Elephant schafft Platz. Seit dem 6. März 2017 gibt es den Self Storage Profi auch in Mönchengladbach. Im Herzen der Stadt, in der Bonnenbroicher Straße 2-14, finden Platzsuchende 233 sichere Lagerboxen für den privaten oder gewerblichen Lagerbedarf.Seit der erfolgreichen Eröffnung mit zahlreichen Besuchern und Interessenten, haben bereits viele Mönchengladbacher ihren persönlichen Lagerraum für ihre Dinge gemietet. Meist nutzen Privatkunden ihr Self Storage Lager für die Zwischenlagerung von Hausrat, Umzugsgut und Möbeln. Auch Sammlungen, Erbstücke, Bücher oder Sportausrüstungen werden eingelagert, weil für diese Dinge zu Hause der nötige Stauraum fehlt.Gewerbetreibende und Unternehmen lagern in einer sicheren, trockenen Lagerbox beispielsweise Akten, Büromöbel, Eventequipment, Ersatzteile oder auch Warenmuster.Der Inhaber des neuen Self Storage Lagerhauses, Bauunternehmer Marco Beeck, ist sicher, dass auch in den nächsten Wochen viele Mönchengladbacher das Angebot an kostengünstigen Lagerflächen nutzen werden: „Alle, die aktuell Bedarf an zusätzlichem Stauraum haben, profitieren von unserem Eröffnungsangebot. Bei acht Wochen Mietzeit zahlen sie nur vier Wochen. Einen Monat mieten unsere Kunden also kostenlos.“First Elephant Self Storage - viel Platz zum fairen PreisDas neue moderne Selbstlagerhaus befindet sich auf dem Gelände des ehemaligen Kabelwerks mitten im lebendigen Stadtzentrum Rheydt. Auf einer vermietbaren Fläche von rund 4.670 m² stehen zunächst 233 sichere, saubere und trockene Lagerräume für alle Platzsuchenden zur Verfügung. Im Laufe der nächsten Jahre soll die Anzahl auf knapp 900 erhöht werden. Je nach persönlichem Bedarf können die Kunden ihren Lagerraum in Größen von einem bis zu 25 Quadratmetern mieten. Dank flexibler Mietzeiten zahlen Kunden nur so lange, wie sie den zusätzlichen Stauraum auch wirklich benötigen. Der Zugang ist montags bis sonntags zwischen 06.00 und 22.00 Uhr möglich. Die Sicherheit wird über ein modernes Zugangskontrollsystem gewährleistet. Zusätzlich ist das gesamte Gebäude alarmgesichert, kameraüberwacht und wird von einem professionellen Wachdienst kontrolliert. Im hauseigenen Shop finden Kunden alles, was sie für die Einlagerung in ihre Lagerbox benötigen: Hochwertige Sicherheitsschlösser, Umzugskartons und Klebeband.Neben Lagerboxen für private und gewerbliche Kunden, werden im Kabelwerk Businesspark auch überdachte Stellplätze für PKW, Wohnmobile und Boote vermietet. Für Kleingewerbetreibende besteht zudem die Möglichkeit, ihr Business direkt mit dem Lager zu verbinden und ergänzend einzelne Büroräume zu mieten.



Bildinformation: First Elephant Self Storage Mönchengladbach