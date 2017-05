World Oceans Day 2017

(fair-NEWS)

Malediven, Mai 2017: Zum World Oceans Day im Juni 2017 können sich Gäste von Coco Palm Dhuni Kolhu und Coco Bodu Hithi auf ein einzigartiges Taucherlebnis freuen. Die beiden Inselresorts der Coco Collection empfangen den „The Deepest Man on Earth“, Herbert Nitsch, und laden zu einem interaktiven Programm ein. Der Weltrekordhalter teilt sein einzigartiges Wissen über Techniken und Methoden des Freitauchens mit interessierten Gästen.Den Titel „The Deepest Man on Earth“ holte sich Herbert Nitsch das erste Mal im Jahr 2007 als er in eine unglaubliche Tiefe von 214 Metern abtauchte und den Freediving Weltrekord in der Disziplin „No Limits“ setzte. Fünf Jahre später tauchte er noch einmal 40 Meter tiefer und hat in den vergangenen Jahren 33 Weltrekorde aufgestellt. Anders als viele Spitzen-Freitaucher hat sich Herbert Nitsch das Freitauchen selbst beigebracht. Über die Jahre entwickelte er seine eigenen Techniken und eigenes Equipment, die mittlerweile gängige Gebrauchsgegenstände der aktuellen Freediving-Szene sind.Freitauchen für Groß und KleinWährend seiner Zeit in den beiden Resorts wird Herbert Nitsch Gästen durch interaktive Vorträge und praktische Sessions seine Leidenschaft näherbringen. Das Programm beginnt mit einem Vortrag des Weltrekordhalters über das Freediving als Disziplin und Hobby. Herbert Nitsch kann jeden fürs Freitauchen begeistern – egal ob Groß oder Klein - und setzt sich überdies für den Erhalt der sieben Weltmeere ein. Ein Multimedia-Vortrag am zweiten Tag mit Elementen aus der Praxis hilft Gästen, sich auf die bevorstehenden Übungen im flachen und tiefen Wasser vorzubereiten. Am Abend folgt eine Vorstellung des preisgekrönten Dokumentarfilms über seinen Weltrekord-Tauchgang: „Back from the Abyss“. Des Weiteren wird er über die Nachwirkungen seiner schweren Dekompressionskrankheit und den unglaublichen Weg zurück zum Freediving erzählen.„Freediving with Marine Life“Bevor es am letzten Tag gemeinsam mit den ansässigen Meeresbiologen und Herbert Nitsch in die Tiefe des Ozeans geht, bekommen Teilnehmer einen umfassenden Einblick in die Meeresflora und –fauna sowie Ozeankonservierung. Der Dokumentarfilm „The Last Frontier“ zeigt am letzten Abend weitere Impressionen aus über zwölf Ländern, in denen Herbert Nitsch an zahlreichen Tauchwettbewerben teilgenommen hat und seinen Körper den extremen Tiefen anpassen musste. Auf Coco Palm Dhuni Kolhu besuchen Schulkinder von der benachbarten Insel Thulhaadhoo den „Deepest Man on Earth“. Von ihm erhalten Sie Tipps aus erster Hand zum Thema Freediving. Eine Gruppe erfahrener maledivischer Freitaucher wird mit Herbert Nitsch gemeinsam auf Coco Bodu Hithi für einen Vortrag zusammenkommen und dem Weltrekordhalter bei einem Tauchgang die maledivische Art des Freediving näherbringen.„Die Malediven sind ein einzigartiger Ort und ich freue mich sehr dieses Mal mit einer renommierten lokalen Brand für den World Oceans Day zusammenzuarbeiten – etwas was mir sehr am Herzen liegt. Ich bin gespannt, das pulsierende Leben beider Inseln kennenzulernen und meine Reise mit Gästen zu teilen, ebenso wie ihre Grenzen im Wasser auszutesten. Mein persönliches Highlight wird das Treffen mit den lokalen Tauchfreunden, worauf ich mich sehr freue“, so Herbert Nitsch über seinen kommenden Aufenthalt auf den maledivischen Resorts der Coco Collection.Der World Oceans Day steht in diesem Jahr unter dem Thema „Our Oceans, Our Future“. Mit der Teilnahme an diesem weltweiten Tag zur Feier der Ozeane will die Luxusresort- Gruppe Coco Collection das Bewusstsein für den Schutz der Meere in Zusammenarbeit mit Herbert Nitsch und den ansässigen Meeresbiologen stärken.



Bildinformation: World Oceans Day 2017