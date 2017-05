Der Puls der Zeit am Nytech-Armband

(fair-NEWS)

Die eindrucksvolle Verbindung aus sportlich-modernem Habit und der markentypischen zeitlos-klassischen Eleganz – so präsentiert sich der Automatik-Chronograph 260.280.32 aus der exzellent gestalteten Mythos-Uhrenlinie von Jean Marcel. Besonders das wasserabweisende und mit komfortabler Doppelfaltschließe versehene Nytech-Armband mit orange-roter Steppnaht verleiht der markanten Uhr eine sportlich-legere Note.Die an den Gehäuseseiten aufgeschraubten Einlagen aus echtem Karbon sind einzigartig – zudem ist auf der 9-Uhr-Seite wie bei einem Motor eine Plakette für die Seriennummer der auf 300 Exemplare limitierten Uhr angebracht. Außergewöhnlich sind auch das mehrlagige Zifferblatt und die funktionalen Anzeigen mit ihrer auffallenden Anordnung im geschützten „Vertical Limit“®-Design mit Telemeteranzeige in der Mitte. Stunden- und Minutenzeiger sind mit Leuchtmasse beschichtet.Im Innern des Chronographen arbeitet das JM-A15-Automatikwerk auf Basis eines hochwertigen Valjoux 7750 „Élaboré“ aus Schweizer Fertigung – ein Uhrwerk in „Top“-Ausführung mit Glucydur-Unruh, gebläuten Werkschrauben und edlen Schliffen. Die Auslieferung erfolgt mit einem individuellen Gangzertifikat, welches dem Chronographen einen maximalen Vorgang von 3 Sekunden pro Tag bescheinigt – das ist beinahe Chronometerniveau.Das mit 44 mm Durchmesser bei 14 mm Höhe ausgewogen imposante Gehäuse aus poliertem Edelstahl verfügt über ein zweifach entspiegeltes Saphirglas vorne und einen verschraubten Saphirglasboden. Bis zu 10 ATM druckfest, entsprechend einer Wasser-tiefe von 100 Metern, erweist sich der schicke Zeitnehmer als robust und alltagstauglich.Der in streng limitierter 300er-Auflage gefertigte Mythos-Chronograph 260.280.32 von Jean Marcel kostet 2.280 Euro und kann direkt online auf der Herstellerseite www.jeanmarcel.com gekauft werden.



Bildinformation: Chronograph Jean Marcel Mythos: Schweizer Mechanik, limitiert auf weltweit 300 Stück / Jean Marcel Montres GmbH