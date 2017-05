Apps nach Kundenwunsch im Banking-Bereich

(fair-NEWS) FRANKFURT AM MAIN. Apps und nutzerfreundliche Berater-Frontends sind auch beim Banking auf dem Vormarsch, wobei Kunden und auch Kundenberater daran besondere Anforderungen stellen. Um diese Wünsche bestmöglich zu erfüllen, kooperiert die TME AG nun mit einem Spezialisten: Die Unternehmensberatung für Financial Services aus Frankfurt schloss im Mai eine strategische Partnerschaft mit der all about apps GmbH (aaa) aus Wien. "So können wir bankfachliches Know-how, digitale Expertise und optimale technische Realisierung kombinieren", sagt TME-Vorstand Stephan Paxmann.



Aus Kundensicht ist eine ideale Banking-App intuitiv bedienbar und in die Bankprozesse komplett integriert, sie bietet einen Mehrwert gegenüber der Online-Präsenz und macht den Besuch in der Filiale überflüssig. Auf der anderen Seite benötigen die Kundenberater ebenfalls intuitiv verständliche sowie beratungsunterstützende Tools, um Kunden ganzheitlich und zügig mit Informationen zu versorgen und entsprechend beraten zu können. "Geht es um Anwendungen im Finanzbereich, sind darüber hinaus auch die Themen Datensicherheit und regulatorische Compliance sehr wichtig", sagt Paxmann. Um all das zu gewährleisten, sei bei der Entwicklung der Anwendungen fürs Smartphone, Tablet und Web-Frontend eine Menge an Wissen und Erfahrung gefragt. Mit dieser Expertise kann gestaltet werden, wie sich Kunden mobil am besten betreuen lassen. Damit dies möglichst komfortabel und effizient umgesetzt wird, arbeitet der Digital-Banking-Experte nun mit aaa zusammen.



Die Wahl des Partners war wohlüberlegt. Schließlich gilt aaa als einer der Qualitätsführer bei Mobile Solutions sowohl in Österreich als auch in Deutschland. Unter anderem im Bereich Banken und Versicherungen realisieren die über 30 Mitarbeiter maßgeschneiderte Anwendungen und begleiten deren gesamten Lebenszyklus. Bisher wurden bereits mehr als 300 Apps umgesetzt, wobei sich aaa auf kreative und zugleich hochwertige Lösungen konzentriert. Zum Portfolio gehören die Ideenfindung, das Design und die Programmierung, aber ebenso der Test der Funktionalität, die Verteilung der App an die Zielgruppen und die permanente Verbesserung.



Kooperation als Erfolgsrezept

Die Entwicklung und Perfektionierung einer App sei eine komplexe Aufgabe, die am besten gelinge, wenn spezialisierte Teams ihre jeweilige Expertise einbringen, so aaa-Geschäftsführer Michael Steiner. "Wir haben deshalb ein umfangreiches Netzwerk aufgebaut und nun mit der TME AG einen weiteren kompetenten Partner im Boot, mit dem wir zusammen bei Banking-Apps neue Maßstäbe setzen möchten."



Ähnlich beurteilt man das bei der TME. Gemeinsam mit aaa sollen in Zukunft Apps entstehen, die dem Anwender einen hohen Nutzen bringen, komfortabel und sicher sind sowie Spaß machen. Paxmann: "Wir haben die gesamte customer journey im Blick, von der Inspiration über das Wecken von konkretem Interesse bis hin zum Abschluss eines Kaufs oder der Nutzung einer Dienstleistung." Um solche zukunftsfähigen Apps zu schaffen, seien starke Partner wie aaa unabdingbar.



Die TME AG - mit Sitz in Frankfurt Main und München - ist eine Unternehmensberatung für Financial Services, die auf Digital Banking, Risiko & Regulatorik sowie Transformation Management spezialisiert ist. Das Team ist entlang der gesamten Wertschöpfungskette aktiv - von der Konzeption über die Transformation bis zur Umsetzung, insbesondere für digitale Geschäftsmodelle und deren regulatorischen Anforderungen. Zu den Kunden zählen Banken und Versicherungen, aber auch FinTechs sowie Unternehmen aus der Digitalbranche.