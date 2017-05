Pressemitteilung von BINDER GmbH

(fair-NEWS) Seit dem Frühjahr diesen Jahres hat die Fertigung bei BINDER Fördertechnik ein neues Mitglied, eine Traub TKN 65. Um auch weiterhin fertigungstechnisch auf Höhe der Zeit zu bleiben und gleichzeitig die Kapazitäten zu erweitern, wurde die neue CNC-Drehmaschine angeschafft.



Maschinenhighlights sind u.a.:

- Simultanbearbeitung mit bis zu 3 Werkzeugen

- einfache Umrüstbarkeit und Handhabung durch sehr gute Zugänglichkeit des Arbeitsraumes

- Prozesssicherheit durch senkrechten und klar strukturierten Arbeitsraum mit großen Verfahrwegen der Achsen und großzügig dimensionierten Werkzeugflugkreisen

- wirtschaftliche Leistungsdichte aufgrund geringer Aufstellmaße

- duale Funktion des unteren X/Z-Schlitten: Werkzeugrevolver und einschwenkbare Gegenspindel für Rückseitenbearbeitung



Mit der Inbetriebnahme der neuen CNC-Drehmaschine baut BINDER seine Position als einer der führenden Hersteller von Palettenförderanlagen aus.



Zum Lieferprogramm gehören u.a.:



- Palettenfördertechnik als Kettenförderer und Rollenförderer,

- Eckumsetzer,

- Drehtische,

- Vertikalförderer und

- Quer-Verfahrwagen (Shuttle)



Besonderes Augenmerk wird bei BINDER auf hohe Qualität und gleichzeitig kurze Bearbeitungszeiten gelegt. "QUALITY MADE BY BINDER" heißt das Motto.



Alleinstellungsmerkmal der BINDER Fördertechnik sind u.a. die große Fertigungstiefe durch den eigenen Maschinenpark und der damit verbundenen hohen Flexibilität, die viele Kunden sehr schätzen.



BINDER bietet hier:



- CNC-Fräsmaschinen,

- CNC-Sägen

- CNC-Drehautomaten

- Laserschneidanlagen

- Schweiß-Roboter

- Abkantpressen

- eigene Nasslackieranlage



Bildinformation: Qualitätsoffensive bei BINDER: Neuer CNC-Drehautomat für die Fertigung

BINDER GmbH



In Burgstetten nahe Stuttgart liegt die Heimat des in zweiter Generation inhabergeführten Familienunternehmens BINDER GmbH. Seit der Gründung im Jahr 1971 konzipiert und realisiert das Unternehmen innovative und kundenorientierte Lösungen in der Materialflusstechnik. 45 Jahre Erfahrung, ein moderner Maschinenpark und ein breites Leistungsspektrum - das ist die BINDER GmbH.

«Qualitätsoffensive bei BINDER: Neuer CNC-Drehautomat für die Fertigung»

