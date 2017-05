(fair-NEWS)

Was den Münchnern die "Wiesn", ist den Erlangenern der "Berch". Jedes Jahr wieder, verwandelt sich das Kirchweihgelände am Erlanger Burgberg für knapp zwei Wochen im Juni in den größten Biergarten Europas. Hier genießen Besucher frisches fränkisches Bier und regionale sowie internationale Spezialitäten im Schutze alter Kastanienbäume. Mit einer bunten Mischung aus Bierkellern und Biergärten, Fahrgeschäften, Spielbuden und Essensständen hält der "Berg" für jede Generation und jeden Gast ein interessantes Angebot parat.Das Volksfest, bestehend seit dem Jahr 1755, lockt Jahr für Jahr Millionen Besucher an und verwandelt die Einwohnerzahl der fränkischen Stadt in diesem Zeitraum in das Zehnfache. Übernachtungsmöglichkeiten in Erlangen werden während der Bergkirchweih, ähnlich wie in München zur Oktoberfestzeit, knapp und vor allem teuer.Der Bayerische Hof im Herzen der Altstadt von Erlangen kann dem Bettenmangel mit einem fairen Angebot Abhilfe schaffen. Für einen bestimmten Zeitraum während der Bergkirchweih bietet das traditionsreiche 4-Sterne-Businesshotel Kurzentschlossenen ein einmaliges Angebot.Von 4. Juni bis 6. Juni offeriert das Haus in der Schuhstraße ein Einzelzimmer mit Frühstück für 79,90 Euro pro Nacht - ein wirklich unschlagbares Angebot während der Kirchweih.Dieses Angebot kann nur in dem Zeitraum von Donnerstag, 25.05.2017 bis Samstag, 27.05.2017 in Anspruch genommen werden. Buchungen ausschließlich über die E-Mail: sales@bayerischer-hof-erlangen.de<a href="https://www.bayerischer-hof-erlangen.de/pdf/news/berch-aktion.pdf">Mehr Informationen finden Sie hier:</a>



Bildinformation: "Berch"-Aktion des Hotel Bayerischer Hof